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影╱讓市民過好年 新北警「斬手」斷絕詐欺產業鏈不歇手

2019-01-28 16:47聯合報 記者袁志豪╱即時報導

農曆年前新北市警方壓制詐欺集團，保障人民財產安全，並執行警政署自本月9日起至25日止，規劃為期17天的「第3次全國同步查緝詐欺車手專案行動」，代號「斬手專案」；新北市刑警大隊偵七隊、海山、林口分局等共逮捕詐欺車手、車手頭、收簿手等嫌犯共263人，查扣不法所得達542萬5360元。

新北市刑事警察大隊指出，為使市民有感，警方利用提款熱點查緝詐欺車手為基礎，擴大針對詐欺集團成員全面打擊，追根溯源並澈底掃蕩，同時深入追查贓款流向，加強查扣不法所得，攔阻民眾遭詐款項，使人民安居樂業。

本次專案期間，新北市刑大偵七隊接獲線報，詐欺集團在台北市萬華區大樓成立電信詐欺機房，透過話務系統商撥打電話至大陸地區，以假冒銀行行員、公安、檢察官等名義手法詐騙大陸地區被害人數十人牟利達數百萬。

警方蒐證後，向法院聲請搜索票，本月18日率同霹靂小組進行攻堅，當場查獲劉姓男子等9人涉嫌電信詐欺集團案，查扣電腦2組、WIFI分享器3組、手機（工作機）22支、門號SIM卡14張、平板（工作機）9台、愷他命2包、播放器2台、存摺、金融卡等證物，全案依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

另，新北市警海山分局追查提款車手，持續埋伏跟監蒐證，發現林姓集團成員駕駛車輛，搭載朱姓車手頭及張姓收水（負責收款）在五股地區待命，由朱依詐騙集團上游指示，派發人頭提款卡給網咖待命的吳姓、蔡姓2名車手，再由2人隨機在五股、新莊地區提領，並將贓款交付張姓男子。

經海山分局鍥而不捨追查，本月18日順利在五股地區查獲逮捕林姓男子等5人詐欺集團，查扣不法所得及贓款共54萬3000元，訊後移送地檢署，其中4人經法院審理後均裁定羈押，有效遏止再犯。

另新北市警林口分局接獲報案，被害人遭詐騙集團以假冒公務機關手法詐騙，要求提領大量現金面交，林口警獲報後立即安排大量警力佈線於現場，等林姓面交車手出現後立即上前圍捕，現場也查獲賴姓車手頭及徐姓共犯，另查扣不法所得及贓款共159萬元，成功將款項返還被害人。

新北市警察局在專案期間全力掃蕩，計查獲詐欺車手、車手頭、收簿手、機房及地下匯兌業者等犯嫌共達263人，查扣不法所得達542萬5360元，另為守護民眾財產，新北警更加強與金融機構、超商聯繫，積極攔阻民眾遭詐款項，本次專案期間共成功攔阻民眾被害113件，攔阻金額達2686萬6214元。

新北市警方針對轄內詐欺提款熱點，皆指派專人進行關聯式分析，迅速調閱影像辨識及掌握犯嫌身分，並提前盤點案件，與地檢署協調聯繫，蒐整犯罪事證報請檢察官指揮偵辦，於專案期間強力查緝，將詐欺犯嫌一網打盡。

新北市警察局表示，本次配合警政署於農曆年前執行專案，除針對詐欺集團車手查緝外，更擴大追查其他成員，打擊詐騙國人在台成員，斬斷詐欺產業鏈，並加強查扣不法所得，將被害款項返還被害人；新北警打詐行動沒有期限，將持續努力，全面淨化轄內治安，打造新北安全城市，讓市民能安心過好年。

新北刑大偵七隊攻堅詐騙機房後控制現場。記者袁志豪／翻攝
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新北市警海山分局在詐欺車手提款時當場逮捕。記者袁志豪／翻攝
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新北市霹靂小組控制詐欺機房成員
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新北市警林口分局方從詐欺提款車手身上查扣贓款現金高達新臺幣156萬元。記者袁志豪...
新北市警林口分局方從詐欺提款車手身上查扣贓款現金高達新臺幣156萬元。記者袁志豪／翻攝
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新北市刑大偵七隊查扣詐欺機房犯罪工具。記者袁志豪／翻攝
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新北市警海山分局查獲詐欺車手。記者袁志豪／翻攝
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