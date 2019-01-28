新北祈福燈會兩岸花燈獻藝 親子情侶也好玩

2019-01-28 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



2019新北市祈福燈會「豬福滿滿」，2月18日到3月3日將在新北市三重大台北都會公園舉辦，兩岸花燈達人交流規模擴大，聯手打造「兩岸達人同場獻藝」燈區，去年底剛啟用的辰光橋將化身鵲橋、碰碰豬互動燈區有30顆一碰就亮的不倒翁碰碰豬，另外幻彩星盒以貨櫃屋搭配內部360度投影，暗戀島嶼結合愛戀鐘森地景，不論家族、情侶、親子來逛，都能不怕沒得玩。

新北市副市長謝政達表示，去年新北市首度舉辦元宵燈會，18天吸引120萬人次觀賞，今年燈會規模再擴大，5大燈區面積達6公頃，主燈「五福臨門豬事大吉」由台灣花燈國寶林健兒老師設計製作，18日晚間點燈，開幕晚會邀請蕭煌奇、李千那、茄子蛋，以及三重傳統技藝團體「宋坤傳藝」帶來精彩表演。

三重區宗教文化發展協會理事長李乾龍表示，去年新北燈會與南京市合作，民眾反應非常好，今年江蘇省南京市、崑山市、常州市、鎮江市都帶來32組特色花燈，包括牌樓、九龍戲珠等，與台灣花燈達人共同打造「兩岸達人同場獻藝燈區」。

去年底完工的辰光橋，燈會期間化身「情人鵲橋」燈區，橋上裝飾成璀璨的愛心燈廊，打卡還可索取祈願卡，寫上願望投入祈願箱，每天有限量300份的月老紅線和月老吊飾可兌換，燈會結束後祈願卡都會送到三重先嗇宮月老星君前祈福。

主燈區旁也規畫「碰碰豬」燈區，擺放30個不倒翁碰碰豬，碰碰豬內部有感應設備，一碰就會亮，最適合親子共遊，園區內還有「幻彩星盒」燈區，以貨櫃屋搭配360度投影，「愛戀島嶼」燈區結合公園內的愛戀鐘森造景，搭配燈飾打造夢幻氛圍。