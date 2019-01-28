讓市民安心過好年 新北市府稽查賣場守護食安、公安

2019-01-28 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



適逢春節前夕，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進貨，導致食、貨品堆積的食品衛生及避難逃生問題；新北市政府為維護公共及食品安全，今日上午由消保官、工務、衛生、經發、消防局組成專案稽查小組，擇定中和區家樂福、雙和醫院附設護理之家等二處進行公安及食安聯合稽查。

今日稽查由副市長謝政達帶隊，重點項目包括：年貨、食品標示及儲存環境是否符合衛生規範，防止來路不明的肉品造成豬瘟疑慮，另同時針對室內空氣品質、消防安全設備是否動作正常、安全梯、走道、逃生避難通道、緊急進口等安全設施是否通暢無阻，防火區劃、自動防火鐵捲門下方、排煙室是否違規設攤或堆置雜物。

新北市衛生局近期已特別加強查核食品製造、標示及作業環境衛生，工務局也同步針對轄內多次檢查不合格的31家大型商場、百貨公司等場所，進行為期10天的公共安全檢查，如發現場所有公安、食品、環保相關缺失，將要求業者立即改善；另為配合防制豬瘟，均慎重向業者宣導，拒絕販售來路不明肉品。

為確報民眾聚集區域室內空氣品質符合標準，特別在中和區雙和醫院及南山威力購物中心家樂福，進行室內場所空氣污染物：二氧化碳濃度部分進行檢驗，巡查檢驗結果尚無超過室內空氣品質標準。

本次專案除稽查賣場年貨食品散裝及完整包裝標示有無符合規定，消防局為加強醫院、老人長照、護理機構等避難弱勢場所的公共安全及緊急應變能力，特別設定擴大火災情境於雙和醫院附設護理之家進行演練，進行各項滅火、通報及避難引導119救災救護及後送作為，演練過程符合實況成效良好。

消防局也在家樂福進行示範演練，過程順利，希望能將最新的防災重點知識廣為宣導，促使相關業者注重公共安全。