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讓市民安心過好年 新北市府稽查賣場守護食安、公安

2019-01-28 12:38聯合報 記者袁志豪╱即時報導

適逢春節前夕，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進貨，導致食、貨品堆積的食品衛生及避難逃生問題；新北市政府為維護公共及食品安全，今日上午由消保官、工務、衛生、經發、消防局組成專案稽查小組，擇定中和區家樂福、雙和醫院附設護理之家等二處進行公安及食安聯合稽查。

今日稽查由副市長謝政達帶隊，重點項目包括：年貨、食品標示及儲存環境是否符合衛生規範，防止來路不明的肉品造成豬瘟疑慮，另同時針對室內空氣品質、消防安全設備是否動作正常、安全梯、走道、逃生避難通道、緊急進口等安全設施是否通暢無阻，防火區劃、自動防火鐵捲門下方、排煙室是否違規設攤或堆置雜物。

新北市衛生局近期已特別加強查核食品製造、標示及作業環境衛生，工務局也同步針對轄內多次檢查不合格的31家大型商場、百貨公司等場所，進行為期10天的公共安全檢查，如發現場所有公安、食品、環保相關缺失，將要求業者立即改善；另為配合防制豬瘟，均慎重向業者宣導，拒絕販售來路不明肉品。

為確報民眾聚集區域室內空氣品質符合標準，特別在中和區雙和醫院及南山威力購物中心家樂福，進行室內場所空氣污染物：二氧化碳濃度部分進行檢驗，巡查檢驗結果尚無超過室內空氣品質標準。

本次專案除稽查賣場年貨食品散裝及完整包裝標示有無符合規定，消防局為加強醫院、老人長照、護理機構等避難弱勢場所的公共安全及緊急應變能力，特別設定擴大火災情境於雙和醫院附設護理之家進行演練，進行各項滅火、通報及避難引導119救災救護及後送作為，演練過程符合實況成效良好。

消防局也在家樂福進行示範演練，過程順利，希望能將最新的防災重點知識廣為宣導，促使相關業者注重公共安全。

新北市長侯友宜呼籲相關業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品，亦應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。

適逢春節前夕，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進...
適逢春節前夕，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進貨，導致食、貨品堆積的食品衛生及避難逃生問題，新北市政府專案稽查小組進行公安及食安聯合稽查。記者袁志豪／攝影
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適逢春節前夕，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進...
適逢春節前夕，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進貨，導致食、貨品堆積的食品衛生及避難逃生問題，新北市政府專案稽查小組進行公安及食安聯合稽查。記者袁志豪／攝影
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適逢春節前夕，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進貨，導致食、貨品堆積的食品衛生及避難逃生問題，新北市政府專案稽查小組進行公安及食安聯合稽查。記者袁志豪／翻攝
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適逢春節前夕，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進貨，導致食、貨品堆積的食品衛生及避難逃生問題，新北市政府專案稽查小組進行公安及食安聯合稽查。記者袁志豪／攝影
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適逢春節前夕，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進貨，導致食、貨品堆積的食品衛生及避難逃生問題，新北市政府專案稽查小組進行公安及食安聯合稽查。記者袁志豪／攝影
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