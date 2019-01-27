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聯合盃作文賽兩岸總決賽頒獎 她包下高中3年首獎

2019-01-27 19:30聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

第12屆聯合盃作文大賽總決賽今頒獎，兩岸同題競賽、個別評審，初賽共吸引40萬人參加，3萬人進入決賽；今在新北市府由教育部次長林騰蛟等人頒發獎項。其中，台灣高中職組首獎台南女中三年級葉田甜，擅用小說第一人稱手法脫穎而出，是她第4度獲首獎，高中3年全包。

高中職組題目為電競，一般學生將自己化身某家族成員，進而分析電競優劣；葉田甜卻能跳脫思考，設定自己為電競公司秘書，要對去年冠軍遞交解約書，心情相當沈重，更採寫實書寫，連選手黃金期、選手大小位及後位二槍手等細節都用上，吸引評審眼球。

葉田甜喜歡廣泛閱讀，她說，剛好在作文賽前幾天看到電競文章，才得以寫得那麼細；此外，平常就定期書寫，把對影響自己情緒波動的事物寫下來。她說，對人類學有興趣，盼自己所有事情都謙卑看待，其實對電競也不甚了解，因此書寫時也寫出不確定感。

新莊國中三年級學生蔡昀芳以「王者之心」獲評審團無異議、ㄧ致通過得首獎。她擅長運用文字經營具有臨場感的畫面，小說式的寫法也安排得精彩。蔡昀芳說，自己「喜歡看報紙勝於看書」，可在短時間內讀到重點，她出門總愛帶本書在身上，文中用上赫曼赫塞的「流浪者之歌」內的文句。

決賽分國小、國中及高中職共6組，分別選出1名首獎外，感動、說服及創意類各選10名優選，還有兩岸評審等獎項，台灣共192位學生獲獎。

另，對岸武漢長江日報楚才辦、新華報業傳媒集團南京晨報、山東生活日報、北京嘉德國際教育中心等單位，今也組親師生代表團共168名來台，除出席頒獎典禮外，也參加主辦單位安排的「2019聯合盃作文大賽文學營」，場面熱鬧。

本屆聯合盃由教育部國民及學前教育署指導，聯合報系文化基金會主辦，金門酒廠實業股份有限公司及樂學網贊助，由國立台灣師範大學華語文與科技研究中心、新北南山中學、台中明德中學、台南後甲國中協辦，金門地區與金門縣政府合作。

另，中國大陸賽區有北京海淀區、北京朝陽區、武漢長江日報、廣東羊城晚報、江蘇南京晨報、山東生活日報、貴州貴陽晚報、遼寧瀋陽晚報、杭州每日商報、淄博晚報、成都新都區等共11個城市共同響應。

第12屆聯合盃作文大賽總決賽，今在新北市政府由教育部次長林騰蛟（中）頒獎，其中高...
第12屆聯合盃作文大賽總決賽，今在新北市政府由教育部次長林騰蛟（中）頒獎，其中高中職組首獎、台南女中三年級葉田甜（右）高中3年都獲首獎，國二時也曾獲首獎。記者魏翊庭／攝影
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