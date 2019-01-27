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失業淪街友獲人安幫助 老裁縫師振作盼助人

2019-01-27 16:22中央社 台北27日電

64歲裁縫師吳信道20多年來健康狀況欠佳，頻繁出入醫院，去年突然被老闆解雇，生活頓失依靠，無奈淪落為街友，如今他已振作，積極打工賺錢並希望東山再起幫助更多弱勢。

創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦「第29屆寒士吃飽30尾牙」，今天在全台16處同步登場，宴請4萬名寒士、街友、單親媽媽、獨居長輩。

老裁縫師吳信道在尾牙餐會回憶說，13歲就跟隨裁縫師傅當學徒，走過裁縫師的光輝歲月。早年時裝產業相當發達，人們只要有賺到錢，每到過年都會做一套新衣服犒賞自己一年辛勞，裁縫師身價跟著水漲船高。

吳信道指那時候一般公務員月薪只有新台幣1000元，但裁縫師一個月就多達3000至8000元，是一般人的好幾倍，每到年前總是馬不停蹄，天天加班趕製新衣。

直到20多年前他意外撞傷脊椎，身體狀況愈來愈差，頻繁進出醫院，去年初老闆竟突然解雇他，他的生活頓時陷入困境，繳不出房租被房東趕出門。

吳信道感嘆當時走投無路，和家人關係也不融洽，20年沒回過家，孩子也剛出社會，不想成為孩子的負擔，「我自己苦就好了」，說到這裡他紅了眼眶。

為了落腳，吳信道暫住艋舺公園，但冬天公園地板又髒又冷，他每天都憂鬱不已，後來「鄰居」介紹，他開始到華山基金會平安站用餐解決溫飽，幾個月後又住進華山平安站宿舍，免於日曬雨淋，才漸漸振作。

如今，吳信道積極尋找舉牌、勞力的臨時工賺錢，受過他人幫助的他希望有朝一日能東山再起，回過頭來幫助更多弱勢民眾，帶給他們溫暖。

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