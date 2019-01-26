校長私車停校園提前退 考核獎金退休金減少

2019-01-26 21:59 中央社 新北26日電



游文言遭投訴將自己擁有的賓士車停放在學校空間。圖／新北市教育局提供 分享 facebook 欽賢國中校長游文言將私人車輛停放校內，新北市府教育局今天表示，將於月底召開考績委員會討論懲處。雖然游已口頭申請2月1日退休，但仍將視受到行政處分輕重，影響考核獎金。

教育局表示，市長侯友宜提及「該追究的責任」，是指針對游文言將私人轎車停放在學校，且利用學校的電源充電，「公器私用」部分的責任。

教育局表示，除提出嚴厲譴責並予以糾正，將移送校長成績考核委員會嚴懲，並移送政風室處理。依委員會實質審議，將視情節輕重評定口頭告誡、申誡、記過、大過不等處分，究責將影響游文言的成績評等與考核獎金。

游文言原規劃在民國110年2月1日退休，昨天口頭提出申請在2月1日退休，等於提早兩年退休。至於實質的「懲處」，包括視受到行政處分，影響考核獎金。

教育局表示，校長成績考核委員會將依「校長成績考核辦法」實質審議，由各科室主管組成，包括教育局科室主管代表、人事、法制單位，依據調查結果、游文言個人提出檢討報告、政風室查核資料等審議。也會讓當事人列席說明。

新北市長侯友宜今天表示，校長必須身教重於言教，品德教育是他所重視的一環。欽賢國中校長游文言將私家車放在校園內非常離譜，即使校長已申請退休，「該追究的責任，我們還是會追究」。