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蘇貞昌支持本土動畫 觀賞貓影特工

2019-01-26 20:16中央社 新北26日電

行政院長蘇貞昌。聯合報系記者趙容萱／攝影
行政院長蘇貞昌。聯合報系記者趙容萱／攝影
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行政院長蘇貞昌今天晚上在新北市，欣賞台灣動畫片「貓影特工」，以行動相挺本土動畫產業，並在電影海報簽名，號召觀眾一起支持台灣動畫。

「貓影特工」是台灣土生土長的動畫英雄，蘇貞昌今天晚上親自到新北市板橋區的戲院觀賞，也與觀賞的兒童合影，並呼籲鄉親支持，用行動相挺本土動畫產業。

貓影特工是一部以特務貓為故事主軸的台灣原創動畫，由導演張永昌執導，片中的喵星人化身成為拯救地球的超級英雄，藝人炎亞綸首度為動畫獻聲。

動畫蘇貞昌
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