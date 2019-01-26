淡水海關碼頭拍青春容顏 記憶停格視窗

2019-01-26 18:39 中央社 新北26日電



淡水古蹟博物館海關碼頭，好吃、好玩、好打卡，不僅是淡水最新的拍照景點，展覽場所更別具風情，從學生的年輕視角出發，散發青春創意，有些秘境更是愛拍照者的私房景點。

新北市立淡水古蹟博物館長柏麗梅今天表示，淡水海關碼頭倉庫現正展覽「Be A Dreamer!」，大膽的空間配色，結合學生時代的童趣與夢想，讓訪客重返青春時刻。

另一棟展場，由台北藝術大學師生策劃，運用多種互動裝置藝術展現淡水印象、打造可遊戲又可休息的藝術小世界。在匆忙的時代放慢旅行腳步，可好好感受週遭的事物與人際交流。

倚靠在淡水河畔的海關碼頭園區，因靜謐愜意的氛圍，為許多人深深著迷。尤其，白天的觀音山與淡水河好山水，傍晚還有美麗夕陽，夜間有燦爛吸睛的光雕。蹺蹺板及音樂互動燈飾相當有趣，大人小孩都喜歡。

淡水舊稱「滬尾」，擁有北台灣密度最高的古蹟建築群，紅毛城的人文風情，見證台灣300多年來的歷史。古蹟海關碼頭可眺望觀音山，與波光粼粼的淡水河相映，構出一幅美麗的風景畫，讓遊客快門按不停。

柏麗梅表示，曾為重要國際商港的淡水海關碼頭園區，是人與貨物匯聚而後分離的集散地；自去年7月底重新開園後成為淡水新地標，寬闊的空間與寵物友善的園區，讓毛小孩可以與主人一起散步。1月起，每週末還進駐美食餐車、街頭藝人表演。

海關碼頭園區不同於老街的古蹟風光，也是情人約會不能錯過的好去處，洋樓的懷舊佈置加上咖啡香，讓人充份放鬆。

博物館邀請遊歷淡水的旅人們一同來此分享。在特展的展區包含年輕人最愛的拍照打卡點、一般民眾的休息空間，及視覺與空間藝術的絕妙組合。不少文青經常來此尋找創作靈感，以文字或畫筆記錄當下心情。