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九份私人停車場敲竹槓 遊客停3小時花600元

2019-01-26 15:19聯合報 記者游明煌╱即時報導

有遊客日前到九份遊玩，但在臉書控訴一處私人停車場，停車時與業者講定收費「每次200元」，但離開卻變成「1小時200元」，但該業者喊冤，指停車時有停車單記載時間與價錢，並沒有亂加價。新北市政府交通局日前會同警方上門稽查，發現該業者未經地方機關核備擅自修改收費標準，且已有4次之多，依違反停車場法開出最高1.5萬元罰緩，並要求限期改善。

有遊客在臉書表示，原本說好停車1次200元，並要留下汽車鑰匙，一切照辦配合，但在結帳時，業者竟改稱1小時200元，只好付了600元停車費用，讓他們再也不想去九份了。但遭指業者反駁說，客人在停車時，對停車價格都講得很清楚，停車單上也會註明車號、停車時間與價錢，不要隨意在臉書放話，影響到停車場生意。

交通局表示，針對該私人停車場業者違規收取停車費情事，交通局已針對違規業者蒐證確認，並依「停車場法」處以最高1萬5000元罰鍰，同時造冊列管加強稽查。民眾如有發現其他私人停車場業者未依規定標示費率或未依費率收費，可提供相關事證與停車場名稱向交通局反映或利用1999專線申訴。

交通局說，九份地區觀光人潮眾多，為提供民眾優質停車環境，於農曆春節前新北市政府交通局會同警察局瑞芳分局等單位，針對九份老街周邊私人停車場業者辦理聯合稽查，針對停車場經營、停車費率標示、違規攬客部分蒐證及勸導。

交通局呼籲，因九份地區道路狹窄且遊客眾多，前往民眾請多加利用大眾運輸工具，如需開車前往，建議可停放至免費之九號停車場及水湳洞停車場，再搭乘接駁車至九份觀光，後續農曆春節期間市府仍會不定期稽查當地停車場業者，以維護民眾停車權益。

新北市政府交通局日前會同警方稽查，發現一間私人停車場業者未經地方機關核備擅自修改...
新北市政府交通局日前會同警方稽查，發現一間私人停車場業者未經地方機關核備擅自修改收費標準，且已有4次之多，依違反停車場法開出最高1.5萬元罰緩，並要求限期改善。記者游明煌／攝影
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停車場九份
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