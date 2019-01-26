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春節連假熱門景點易壅塞 新店警加強交通疏運

2019-01-26 13:30聯合報 記者王長鼎╱即時報導

農曆春節連假將屆，國道5號易壅塞，會影響石碇及坪林區周邊道路車流，新店警分局在春...
農曆春節連假將屆，國道5號易壅塞，會影響石碇及坪林區周邊道路車流，新店警分局在春節連續假期，自108年2月2日至2月10日期間彈性實施交通疏導與管制，其中2月5日至7日，每天上午7時至中午12時配合交通部高速公路局，在國道5號石碇及坪林交流道南下入口匝道實施高乘載管制。圖／新店警方提供
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農曆春節連假將屆，國道5號易壅塞，會影響石碇及坪林區周邊道路車流，新店警分局在春節連續假期，自108年2月2日至2月10日期間彈性實施交通疏導與管制，其中2月5日至7日，每天上午7時至中午12時配合交通部高速公路局，在國道5號石碇及坪林交流道南下入口匝道實施高乘載管制，並加強替代道路交通疏運，呼籲用路人配合都能順利返鄉過年節及開心出遊。

新北市各熱門景點在過年期間也會出現大量出遊車潮，北106乙線縣道即深坑區文山路，因通往深坑、石碇二區，春節期間經常因民眾返鄉往返宜蘭、花東旅遊及出遊的大量車潮，新店警分局為便利民眾，若遇管制或國道5號車多，可改走106乙線接台9線替代道路，請用路人全力配合，以使交通順暢，俾能共同渡過愉快的豬年春節。

烏來地區每逢假日因泡湯民眾及車流驟增，為加強服務用路人及對應疏導作為，新店警分局長林富助表示，烏來區立體停車場對烏來地區的停車空間已有紓解，但若仍遇停車場車輛滿場時，將啟動滿場機制，由員警疏導指揮車輛至鄰近環中路停放；為使賞櫻民眾能夠明確熟悉車行動向，警方於春節期間會針對北宜公路及新烏路沿線，易壅塞時段規畫交通崗，以「一貫號誌」控燈方式，加強由烏來往新店市區及台北市方向的交通疏導作為，希望能壓縮用路人的車行時間，共同締造及落實「節能、減碳、救地球」願景。

深坑老街歷年來為春節期間遊客往來熱絡的搶手景點，為疏導大量人、車潮，今年2月2日至2月10日連續假期期間深坑老街行人徒步區管制時間為每天上午10時至晚上8時，同一時段深坑區北深路二段車輛禁止右轉平埔街，呼籲駕駛用路人勿違規停車，以維護假期出遊勝地人車安全與交通順暢。

烏來地區每逢假日因泡湯民眾及車流驟增，農曆春節連假將屆，新店警分局將加強交通疏導...
烏來地區每逢假日因泡湯民眾及車流驟增，農曆春節連假將屆，新店警分局將加強交通疏導服務用路人。圖／新店警方提供
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新北市各熱門景點在過年期間也會出現大量出遊車潮，北106乙線縣道即深坑區文山路，...
新北市各熱門景點在過年期間也會出現大量出遊車潮，北106乙線縣道即深坑區文山路，因通往深坑、石碇二區，春節期間湧現民眾出遊的大量車潮，今年2月2日至2月10日連續假期每天上午10時至晚上8時，深坑區北深路二段車輛禁止右轉平埔街。圖／新店警方提供
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