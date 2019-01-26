北市政民調問政黨傾向 王鴻薇批柯P公器私用

2019-01-26 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



柯文哲市政民調竟有這題？台北市議員王鴻薇今在臉書指出，台北市政府每隔1到2個月便會製作市政民調，目的是要了解市民對市政的需求以及各項公共服務的滿意度，沒想到最新一期的市政民調竟詢問市民的政黨傾向，批評市長柯文哲拚選舉公器私用。

台北市政府發言人劉奕霆表示，市政民調之調查項目皆是歷屆市長以來便存在的，民眾的政黨傾向等受訪者的基本資料調查更從馬英九前市長開始便進行調查，不知外界為何在此時抨擊此事，難道是要連過去的市府也一併批評？還強調，北市府絕無浪費公帑之情事。

王鴻薇在臉書上貼文指出，政黨傾向到底跟市政有什麼關係？柯文哲怎麼能濫用公帑，為自己的選舉來舖路。柯文哲組黨，甚至參選2020的傳聞甚囂塵上，在這個節骨眼，柯文哲不但不避瓜田李下之嫌，甚至還大方的使用市政資源來詢問市民有關政黨傾向的問題，簡直任意妄為到了極點。