春節連假九份想進得去出得來 停車及交管看這裡

2019-01-26 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



九份地區由於鄰近市區，又有山海景點，每年吸引國內外大量旅客到訪，瑞芳分局規畫春節期間連續假期加強交通管制計畫。 圖／報系資料照 分享 facebook 今年春節連假9天，九份是出遊熱門景點，新北市瑞芳警分局今天公布春節交通疏導計畫，由於新9號停車場加入，使停車空間增加，台陽停車場春節不停大車，大車移去新九號停，九份山上更多停車位可供民眾使用，交通管制計畫及停車訊息民眾出門前要先掌握清楚，免得因塞車少了遊興。

瑞芳警分局表示，九份地區由於鄰近市區，又有山海景點，每年吸引國內外大量旅客到訪，特別規畫春節期間連續假期加強交通管制計畫。 今年由於加入了新9號大型停車場，警方針對地區大型停車場停車空間再加以調配，讓民眾在連續假期期間，可以有更多的停車空間可供使用。

連續假期金瓜石、九份景點交通管制啟動，遊客開車前往金瓜石、九份地區，警方每天將視實際交通狀況採取機動交疏，在車流量順暢前提下，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛停放於山腰的九號、新九號停車場，及山腳下的水湳洞停車場，讓旅客轉搭接駁公車進入金、九地區，其他自小客車輛自由通行。

當九份地區的台陽停車場等大型停車場停車量達8成時，開始實施交通流量疏導管制，針對小型車上山實施管制，車輛將引導至九號停車場及水湳洞停車場停放，讓民眾轉搭接駁公車。 若遊客持續進入，停車空間不敷使用時，為了遊客及車輛行的安全，警方便採取擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛進入，僅開放公車等公共運輸車輛進入九份地區，直到車流量紓緩為止，

金瓜石、九份地區停車場可停容量如下，民眾可多參考：

一、汽車停車場可停放小汽車計約810輛，1、勸濟堂停車場可停放小汽車約50輛；2、隔頂停車場可停放小汽車約50輛；3、福山宮停車場可停放小汽車約20輛；4、9號停車場可停放小汽車約200輛；5、水湳洞停車場可停放小汽車約400輛；6、台陽停車場可停放小汽車約210輛。

二、大型車停車場可停放大型車計約380輛，1、九號停車場可停放大型車約100輛；2、新九號停車場：可停放大型車約80輛；3、水湳洞停車場可停放大型車約200輛。