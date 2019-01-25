北市公車內摔傷 老人近4成4

2019-01-25 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



北市公車內摔傷事故，近兩年共433件、摔傷433人。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

北市公車車內摔傷事故，近兩年度共433件、摔傷433人，老人占43.6%，而整體乘客摔傷狀況又以沒握扶手在車內走動摔傷占最多，約39%；不過，去年乘客摔傷狀況增加最多的卻是沒走動且握扶手者。

年後將加強搭車安全宣導

北市府公共運輸處表示，可能與乘客沒握緊、沒預期煞車等有關，過年後將與公車業者討論加強乘客安全教育宣導。

近兩年度公車內摔傷事故，事故發生時的乘客狀態，以在車內走動沒握扶手的情況居多，占170件，車輛則是司機為避免碰撞而緊急煞車的情況最多，占167件；摔傷事故好發在傍晚5時到6時。

摔傷年齡層65歲以上最多

公運處也分析前年與去年車內摔傷趨勢與差異，除摔傷人數前年201件，去年增為232件外，摔傷年齡層中占最大宗的65歲以上老人，也從前年82件增加到去年107件。

奇怪的是，乘客握扶手、不走動本該相較安全，但是車內沒有走動且有握扶手而摔傷的人數卻從前年36件增加到64件，居乘客摔傷前狀況第二名；另外，而乘客摔倒位置則有逐漸集中到公車中間門周邊的趨勢。

摔傷位置集中中間門周邊

公運處表示，摔傷位置集中中間車門周邊，應與前年下半年推動一車門一讀卡機有關，造成選擇從中間門上、下車的乘客流量增加。

至於乘客沒走動且有握扶手而摔傷的情況增加，公運處分析事故影片時發現乘客即便有握扶手，可能因拿取悠遊卡刷卡等情況，對車輛動態或緊急煞車沒有預警，或是手沒握緊而摔傷。

針對摔傷事故數增加，公運處說，過年後將加強搭車安全宣導，例如利用車內跑馬燈或於車內張貼文字提醒乘客隨時緊握扶手，透過司機宣導有空位就坐、下車先按鈴，公車停妥後再離座下車等觀念，改變司機、老人及乘客對乘車安全的想法與習慣。