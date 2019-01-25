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輔大違租工業用地當學生宿舍 市府：維護學生租屋安全

2019-01-25 20:25聯合報 記者王敏旭張曼蘋巫鴻瑋╱即時報導

新北市新莊區輔仁大學承租福營路金財神社區大樓作為學生宿舍，近期遭民眾陳情，該地屬於乙種工業區不能租給學生當宿舍，新北城鄉局指出，日前接獲陳情案後，除了要求輔大解釋外，今也前往現地確認為乙種工業區，將會盡全力維護學生租屋安全。

新北城鄉局開發管理科長楊恩捷說，日前民眾陳情該地有違規作出租套房的使用，已行文要求輔大回應外，今與工務局等單位前往現場，確認是乙種工業區，沒有辦法做住宅使用，但會全力維護學生租屋安全，輔導輔仁大學進行合法使用。

楊恩捷表示，若輔大有提出申請變更等相關需求，市府也會協助檢討都市計畫變更。

對此，輔仁大學表示當初承租時並不知道是工業用地，去年文化大學宿舍案爆發後，了解後才發現這件事。不過校外宿舍每年都有做消防檢測，「絕對是安全的！」且每年都有向新北市主計處上呈總床位及租給學生的價錢。

輔仁大學說明，剛好2年前已準備要在校園內興建新宿舍，預計會多出1千個床位，希望可以將校外宿舍約600名學生移到新宿舍，目前正在興建，預計最快今年8、9月完工，完工後會再向新北市政府申請使用執照，不希望學生權益受損，希望外界給學校一個緩衝期限。

輔大羅姓大二學生指出，勵學宿舍是輔大租用金財神社區作為學生宿舍，1樓有學生交誼廳供同學休憩、討論課業，以上才是學生寢室，有3層樓，寢室分為雙人房、三人房、四人房，一學期每人租用價格分別為30600 / 20400 / 15300，另外還要繳交3000元保證金，該宿舍目前有許多外籍學生居住且男女混宿，因其他樓層亦有一般住戶居住，因此不只有學生出入。

新北市新莊區輔仁大學承租福營路金財神社區大樓作為學生宿舍，新北市府今前往確認為乙...
新北市新莊區輔仁大學承租福營路金財神社區大樓作為學生宿舍，新北市府今前往確認為乙種工業區。圖／翻攝google map
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輔大承租金財神大樓當學生宿舍，經查位於乙種工業用地。記者巫鴻瑋／攝影
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輔大承租金財神大樓當學生宿舍，經查位於乙種工業用地。記者巫鴻瑋／攝影
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輔大承租金財神大樓當學生宿舍，經查位於乙種工業用地。記者巫鴻瑋／攝影
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輔大承租金財神大樓當學生宿舍，經查位於乙種工業用地。記者巫鴻瑋／攝影
輔大承租金財神大樓當學生宿舍，經查位於乙種工業用地。記者巫鴻瑋／攝影
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宿舍輔仁大學
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