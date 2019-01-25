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淡水鄞山寺冬令救濟 警車宅送獨居老人

2019-01-25 22:31觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水鄞山寺與警分局共同舉辦了聯合慰問獨居長者，由警分局以巡邏車專門送到獨居長者以...
淡水鄞山寺與警分局共同舉辦了聯合慰問獨居長者，由警分局以巡邏車專門送到獨居長者以及弱勢居民的手上。 圖／紅樹林有線電視提供
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農曆新年假期將至，淡水鄞山寺與警分局今(25)日共同舉辦了聯合慰問獨居長者，鄞山寺提供紅包、白米、泡麵及乾糧等物資，由警分局以巡邏車專門送到獨居長者以及弱勢居民的手上，淡水地區共計68位獨居老人，希望於寒冬之際帶給獨居長者們溫暖祝福。

今天上午淡水鄞山寺鎮與警分局共同舉辦了聯合慰問獨居長者，致贈物資關懷活動，由淡水警分局副分局長林俊材帶領分局內、各派出所長、警察志工服務中隊等組成關懷團一起參加。

鄞山寺主委練瑞銘表示，過去九年，都會在春節年假前，慰問淡水區獨居老人，現場滿滿的物資就堆放在鄞山寺門口，將提供給淡水地區共計68位的獨居老人。

淡水警副分局長林俊材表示，農曆新年假期將至，警方加強持續關懷弱勢，而今年則是第9年與鄞山寺一起舉辦關懷弱勢冬令救濟活動，此外在現場除了警察志工以及各派出所員警都到場協助之外，許多市議員也都出席，支持送愛心助弱勢的精神。

由鄞山寺準備的大批物資，提供的紅包、白米、泡麵及乾糧等物資，都由警方以巡邏車送到獨居長者以及弱勢居民的手上，廟方主委及淡水區鄧公里長邱美津及警分局帶領分局內、外勤幹部、警察志工服務中隊等人，更前往轄區內獨居老人家中慰問拜年，將物資與紅包送到手中，希望於寒冬之際帶給獨居長者們溫暖祝福。

獨居老人警察紅包
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