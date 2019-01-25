九份大塞車會對不起來玩的人 侯友宜：過年我一定來

2019-01-25 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



春節假期也是國旅熱季，九份不但日韓客來去，國人也很愛上山喝杯茶，看夜景，因此這裡每到大節日必塞，停車位更是一位難求，日前發生按次還是按時計費停車糾紛，更讓九份觀光蒙上陰影，新北市長侯友宜說，春節期間，要是大塞車，會對不起來旅遊的人，他拜託交通局，警局，區長把交通顧好，過年他一定會來，何時來不一定。

新北市交通局與日觀實業公司合作，闢建新九號停車場可供80輛遊覽車停放，今天舉行啟用典禮，市長侯友宜期許這個停車場啟用，可讓春節期間的九份交通更加順暢。

交通局指出，九份假日車潮多，開放大客車會衝擊交通，他們長期向日觀租用土地設置九號停車場，在假日時供遊覽車停放，再安排公車接駁遊客上山，最多可停放120輛遊覽車。

侯友宜致詞時說，日前九份老街周邊私人停車場發生停車糾紛就不好，惡劣競爭的下場就是把母雞宰殺了， 他除了要大家自律外，也指示警方採取更嚴格的方式取締，不要任意哄抬停車費，尤其要保持路面的暢通，他會要求警方嚴格取締管控。

侯友宜也說，春節期間，拜託交通局，警局，區長把交通要顧好，大家輪班休息，要是大塞車，對不起來旅遊的人，他一定會會來，何時來不一定，時間允許就來。