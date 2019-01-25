關掉深澳燃煤電廠 侯友宜：這裡要變最美觀光景點

2019-01-25 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



選前深澳燃煤電廠成為藍綠新北市長侯選人攻防話題，侯友宜明確反對興建，屢屢要對手蘇貞昌表態，吵得沸沸揚揚，最後逼得行政院長宣布停建，深澳電廠停建後，這裡要做什麼？侯友宜在就任市長滿月，特別選到深澳來，他說，這表示他有決心要落實政見，要把這裡變成最美麗的觀光景點。

新北市長侯友宜指出，轉眼上任滿月了，覺得時間過得好快，這一個月，很多事情逐步在推動，希望自己能用更快速度做好。

今天來騎深澳鐵道自行車，表示他有決心要落實政見，他選前主張把深澳燃煤電廠關掉，把這裡變成最美麗的觀光景點，保護環境生態讓民眾可以感受這裡的好山好水，他初步先把這條最美麗的鐵道自行車恢復起來，這也是他滿月最先落實的一個政見。未來還要更加努力，把新北市建設逐項建設起來。

選前侯友宜到深澳好幾次，除了不斷強調深澳電廠絕對不能蓋，還發表「青春山海線」綠能旅遊路線，以綠能電動車暢遊淡水、三貂角、富貴角一帶，尤其深澳是北海岸旅程最重要的一顆珍珠，要是深澳燃煤電廠蓋起來，整個風景、觀光都會受到嚴重衝擊。