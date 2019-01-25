新北推RailBike 深澳遊優惠延至元宵節

2019-01-25 13:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ╱新北報導



侯友宜(中)推薦深澳在地漁會及社區媽媽的漁村特色美食。 圖／新北市政府提供 分享 facebook

新北市長侯友宜今天就職滿月，特地前往位於瑞芳、串接青春山海線各景點的樞紐「深澳」，並親自加碼延長深澳鐵道自行車優惠票價（單程每人100元）至2月19日元宵節，並開賣旅遊套票，讓民眾一路暢遊RailBike及新北市北海岸。

新北市觀旅局表示，深澳鐵道自行車不只是串接周邊景點的重要觀光節點，透過綠能運具推廣也守護市民的健康、保護新北市的自然景致，更同時繁榮在地觀光。

新北市的北海岸景觀享譽國際，岬角與海灣相間、富奇岩怪石而形成獨特的海岸地形，在地特色美食與文化也極富有人情味。深澳鐵道自行車位於北海岸景點之中線，全長1.3公里，運用腳踩方式遊玩，從兩人互助合力於鐵軌上前進的概念出發，兼具休閒及綠能的搭乘方式不會對自然造成任何負擔，行進間能體驗鐵道風光，亦可感受不同於單純搭乘火車的趣味。

侯友宜在就職滿月這天加碼，將原定僅至1月31日為止的優惠票價，延長至2月19日止，讓民眾從年假一直到元宵節都能以優惠票價前往。深澳鐵道自行車預計於2月20日恢復原價150元，正式開始營運。

市長更宣布新北市政府將於1月28日0時起同時開賣優惠套票，結合周邊景點及特色體驗，包括水湳洞、金瓜石、九份、象鼻岩、深澳漁港、海洋科學博物館、山城美館、地區咖啡館及漁村料理，以最低480元的優惠價格發售，共計2,000份套票，售完為止，套票預約請上新北市觀光旅遊網。深澳鐵道自行車線上開放預約，請民眾至官網參閱詳細資訊。

有關訂票相關訊息、精彩活動，都會陸續在官網、深澳鐵道自行車粉絲團、新北旅客粉絲團、新北市政府觀光旅遊網上釋出，請大家持續關注最新訊息。