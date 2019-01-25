新北新店8社區停水 北水處臨時供水4000人

2019-01-25 13:22 中央社 新北25日電



新北市新店區長春里新坡一街8個社區，近4000人停水兩天。市府表示，供社區用水的加壓馬達故障緊急送修，仍須3天才能修復。目前台北自來水事業處設置9個臨時點，供水無虞。

住在新店新坡一街的邱姓民眾接受中央社訪問時表示，位於新店山區的社區，自來水管線主幹管只負責到山下。建商在半山腰設置加壓站，將山下的自來水加壓輸送到山上的水塔。

邱先生說，這次，加壓站的馬達壞了，目前各社區有些自己叫水車買水，長春里長也很積極設臨時的供水站，也協調自來水公司幫忙。目前已停水兩天了，如果未來管線可由自來水公司接管，會是社區之福。

也住在新坡一街的劉先生受訪表示，年關將近，住戶都陸續大掃除，臨時停水相當不便。很多老人家住5、6樓，要提水的確非常辛苦。

社區管委會也發出信息，呼籲住戶在未修復前，請大家停止使用洗衣機，及儲備飲用水及衛生用水。

新北市政府水利局副局長諶錫輝受訪表示，當地共江坡A、B、C區，新坡儷景、東坡小雅、大千二代、大千豪景、藍天大地、涵煙翠、國際學舍等社區。依市府瞭解，是長春里半山腰水塔加壓馬達故障，自來水停止供水進入社區水塔。

諶錫輝說，目前瞭解是社區內部加壓站的變壓器故障，送修時間還需要3天才能修復，如果加壓馬達換新，應可以縮短供水時間。

他說，目前社區還有供水，除使用自己社區水塔備水及供水，還有山上大水塔的供水。水利局也積極協調要求台北自來水事業處協助設置9個臨時供水點，里辦公室也協調消防局緊急時提供必要的供水。