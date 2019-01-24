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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

北農董事會 通過翁震炘任總座

2019-01-24 23:49聯合報 記者莊琇閔／台北報導

農業金融局副局長翁震炘將出任北農總經理。圖／聯合報系資料照片
農業金融局副局長翁震炘將出任北農總經理。圖／聯合報系資料照片
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北農產公司昨舉行臨時董事會，討論總經理人事。代表全國農會系統的常董張永成因不滿程序，會中多次表達不滿的意見，中間一度休會，人事案經2小時討論後，仍通過農委會農金局副局長翁震炘，出任北農總經理。

翁震炘表示，由於年關將近，首要是先將春節蔬果供應工作做好，確保節前供應量充足。上任後會拜訪市長柯文哲，他說自己長期擔任事務官，未來到市議會備詢沒有問題。

張永成表示，依公司法規定，北農需在臨時董事會開會7天前向董事寄出開會通知，但開會通知在21日才發文，不符開會程序。他也不滿北農並非農委會及北市府所有，人選事前未跟其他董事討論，且也對是否違反旋轉門條款有質疑。

北農法律顧問賴中強律師表示，本次會議因屬臨時重大事件，會議有效。不過張永成會後仍不以為然表示，董事長彭振聲即將要卸任，哪有卸任的人還在聘總經理。

彭振聲會後表示，開會程序確實急了點，開會首先就先詢問眾人對程序問題有無意見，但無人有異議，且法律顧問也說符合程序。

會中他也向張永成道歉，表示做得太「便宜行事」，溝通後就沒問題了。

至於派任前議員黃向羣任董事長部分，彭振聲表示還有幾個步驟要做，農委會需推派一名董事補翁的席次，他的董事也要由黃接替，預計3月28日董事會中黃被選為常董，才能在常董會被推舉為董事長。

北農張永成農委會
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