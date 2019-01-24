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影／新北非洲豬瘟防疫演習 豬隻撲殺焚燒超逼真

2019-01-24 21:06聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

中國大陸的非洲豬瘟疫情持續升溫，新北市災害應變中心今天在板橋區華江碼頭，舉辦非洲豬瘟緊急防疫第四次模擬演習，由新北市長侯友宜親自校閱，現場模擬廚餘去化、養豬場內發生疑似非洲豬瘟時處置等作為。侯友宜表示，演習就像作戰，過年期間應變中心依然開設，全力備戰，不管是防止走私或肉品夾帶，「進到新北市來，我們都會加強查緝。」

為防範非洲豬瘟疫情，新北市災應變中心規劃五次防疫模擬演習，讓各局處熟悉防疫作為，侯友宜到場親自校閱第四次演習，表示非洲豬瘟還沒進來前，就要嚴陣以待，這次從走私的管道到最後肉品市場的去處，完完整整的演練一次，「演習就像作戰一樣，一定要把非洲豬瘟這項工作防範做好。」

今天演習項目包含廚餘去化、養豬場及肉品市場發生疫情追蹤，驗證各項防疫宣導、畜牧場生物防治措施、演練養豬場疫情通報、檢診、採樣送驗、確診案例場移動管制、進行豬隻撲殺及屍體等處理，甚至也對環保局廚餘去化政策執行演練。

演習也邀請新北市獸醫師公會、養豬協會、肉品市場及29區公所等相關單位團體到場，熟悉各項防疫作業，現場還出動警車、垃圾車、消毒車、消防車、密閉車等參與實際演練，出動大型機具，開挖現場土地，屍體焚燒後掩埋，完整演練屍體處理流程，演習場景逼真。

侯友宜也說，目前已交代動保處及相關單位，對於一些電商平台、網購平台，都要主動上網查是否有從疫區進來的豬肉食品，也要主動到市場積極查察；至於新北養豬戶，136間是用廚餘養豬，目前已經全部檢視過，希望在這段期間都不要用廚餘來養豬，要轉型到飼料養豬，如果要用廚餘來養豬，一定要做到最嚴格的標準。

現場模擬廚餘去化、養豬場內發生疑似非洲豬瘟時處置等作為。記者張曼蘋／攝影
現場模擬廚餘去化、養豬場內發生疑似非洲豬瘟時處置等作為。記者張曼蘋／攝影
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現場模擬廚餘去化、養豬場內發生疑似非洲豬瘟時處置等作為。記者張曼蘋／攝影
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新北市災害應變中心今天在板橋區華江碼頭，舉辦非洲豬瘟緊急防疫第四次模擬演習。記者...
新北市災害應變中心今天在板橋區華江碼頭，舉辦非洲豬瘟緊急防疫第四次模擬演習。記者張曼蘋／攝影
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新北市災害應變中心辦非洲豬瘟緊急防疫第四次模擬演習，由新北市長侯友宜親自校閱。記...
新北市災害應變中心辦非洲豬瘟緊急防疫第四次模擬演習，由新北市長侯友宜親自校閱。記者張曼蘋／攝影
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非洲豬瘟演習
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