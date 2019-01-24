影／新北非洲豬瘟防疫演習 豬隻撲殺焚燒超逼真

2019-01-24 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



中國大陸的非洲豬瘟疫情持續升溫，新北市災害應變中心今天在板橋區華江碼頭，舉辦非洲豬瘟緊急防疫第四次模擬演習，由新北市長侯友宜親自校閱，現場模擬廚餘去化、養豬場內發生疑似非洲豬瘟時處置等作為。侯友宜表示，演習就像作戰，過年期間應變中心依然開設，全力備戰，不管是防止走私或肉品夾帶，「進到新北市來，我們都會加強查緝。」

為防範非洲豬瘟疫情，新北市災應變中心規劃五次防疫模擬演習，讓各局處熟悉防疫作為，侯友宜到場親自校閱第四次演習，表示非洲豬瘟還沒進來前，就要嚴陣以待，這次從走私的管道到最後肉品市場的去處，完完整整的演練一次，「演習就像作戰一樣，一定要把非洲豬瘟這項工作防範做好。」

今天演習項目包含廚餘去化、養豬場及肉品市場發生疫情追蹤，驗證各項防疫宣導、畜牧場生物防治措施、演練養豬場疫情通報、檢診、採樣送驗、確診案例場移動管制、進行豬隻撲殺及屍體等處理，甚至也對環保局廚餘去化政策執行演練。

演習也邀請新北市獸醫師公會、養豬協會、肉品市場及29區公所等相關單位團體到場，熟悉各項防疫作業，現場還出動警車、垃圾車、消毒車、消防車、密閉車等參與實際演練，出動大型機具，開挖現場土地，屍體焚燒後掩埋，完整演練屍體處理流程，演習場景逼真。