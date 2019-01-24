親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

走出安寧病房活出精彩人生 頸上生命印記勵志又感人

2019-01-24 20:26聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

「意外與明天，還不知那個會先到！」苗栗縣府稅務局長黃國樑年輕時因淋巴癌復發曾被醫生宣布只能活兩年，也曾住進安寧病房，但他不輕言放棄，走過那一段人生中黑暗的幽谷，脖子上一道手術後的「生命印記」，提醒他認真的過每一天，也鼓勵年輕人樂觀面對逆境，勇敢爭取每個機會。

「我用不完美的身軀，活出完美的生命」黃國樑25歲從中興大學法律系畢業即考進當時的台北市稅捐處，並準備考律師、法官，人生剛起步卻因脖子上的硬塊到台大醫院檢查，確診罹患淋巴癌，醫師一句安慰「大概還可活10年吧！」讓他心情從雲端墜落谷底。

他心想父母費心栽培他正要一展所長，怎甘心變成黑白人生，他積極接受治療，切除頸部淋巴腺及半年的化療，原以為沒事了，未料半年後左腳劇痛糜爛再度進台大，淋巴癌復發、擴散、可能要截肢、只剩2年吧！一連串的打擊不影響他的求生意志，即使住進安寧病房，看著鄰床病患生命逐一消逝，他也不放棄任何機會。

他接受醫生建議用超大劑量化療及放療試試，他形容療程猶如萬箭穿心萬蟻鑽骨般痛苦，但他撐下來了，治癒後為防復發，醫師建議他自體骨髓移植，黃國樑說，當時他帶著微笑走進移植病房，樂觀態度鼓舞一名女病童的求生意志，事後陌生的家長還專程來感謝他。

黃國樑說，看著法律系同學陸續考上法官、律師，他雖進出醫院3年生死交關，對生命的態度卻更加樂觀，不知未來會發生什麼事，更要把握當下，「每天都當成生命中的最後一天在過，要活的精彩有意義」。

他不斷進修累積自己的能力與實力，遇到可以勝任又能發揮所長的職務，更會主動爭取提供民眾更適切的服務，半年前稅務局長出缺，他向縣長徐耀昌毛遂自薦，代理半年後日前真除，隔了25年又回到稅務機關，他以自身經歷鼓勵年輕人，樂觀面對逆境不要輕言放棄，更要充實自己的能力，主動爭取機會。

苗栗縣府稅務局長黃國樑頸部一道手術後的「生命印記」，提醒他認真的過每一天，也鼓勵...
苗栗縣府稅務局長黃國樑頸部一道手術後的「生命印記」，提醒他認真的過每一天，也鼓勵年輕人樂觀面對逆境，勇敢爭取每個機會。記者黃瑞典／攝影
分享
苗栗縣府稅務局長黃國樑頸部一道手術後的「生命印記」，提醒他認真的過每一天，也鼓勵...
苗栗縣府稅務局長黃國樑頸部一道手術後的「生命印記」，提醒他認真的過每一天，也鼓勵年輕人樂觀面對逆境，勇敢爭取每個機會。記者黃瑞典／攝影
分享

淋巴台大醫院
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

盧秀燕拚了！推台中觀光直播罕見開口唱

2019-01-24 21:56

三重立委補選 余天、鄭世維首次撞行程相約君子之爭

2019-01-24 21:46

洪門國際基金會獲泰國官方准證 各地昆仲同飲兄弟酒

2019-01-24 21:21

影／新北非洲豬瘟防疫演習 豬隻撲殺焚燒超逼真

2019-01-24 21:06

淡水區公所送名家春聯 索取民眾擠滿大廳

2019-01-24 20:22

金山財神廟求發財金 新年開運過好年

2019-01-24 20:22

走春賞櫻 汐止康誥坑溪櫻花開好好拍

2019-01-24 20:20

清運大型家具不惱人 新莊和平里空地便民

2019-01-24 20:20

平溪替代役男愛心滿滿 獨老家煥然一新

2019-01-24 20:19

後埔戰鬥雞上游竟是地下工廠 北台10間加盟店下架原料

2019-01-24 19:20

北農臨時董事會一度卡關 總座人事討論2小時後通過

2019-01-24 18:31

蔡英文輔選何志偉 要大家加臉書和LINE

2019-01-24 18:12

柯文哲3月16日至24日訪美 9天走訪美東4城市

2019-01-24 17:59

淡海輕軌轉搭公車也有優惠！60分內轉乘全享半價

2019-01-24 17:09

三峽警將啟動春節維安 義警、民防單位先來加油打氣

2019-01-24 17:08

新莊廟街年後重頭戲 2月19日登場

2019-01-24 16:59

談陳韓會 侯友宜：城市跟大陸交往採互惠互助互利方法

2019-01-24 16:43

協助社區或工作場所防災整備工作 新北防災士培訓開課

2019-01-24 16:17

中和年貨市集26日開張 警交通管制疏導

2019-01-24 15:57

3大咖同日輔選 何志偉：我們都是接地氣、努力的咖

2019-01-24 15:53

北農總經理人事案 董事長彭振聲認翁震炘是稱職人選

2019-01-24 14:36

行政院會與柯P面對面笑 侯友宜：我們 so far so good

2019-01-24 12:42

春節連假 北捷班次、營運場館時間有變動

2019-01-24 12:29

北市年貨大街 夜市也加入

2019-01-24 12:24

學生打工易遭騙 勞權意識扎根校園

2019-01-24 12:05

減行政負擔 新北市教育局：109學期起免校務評鑑

2019-01-24 11:33

北市立委補選國籍爭議 陳思宇：不希望看見李慶安第二

2019-01-24 11:25

柯喊話綠交出戰犯 鄭文燦：新春要說好話做好事

2019-01-24 11:24

農委會農金局副局長翁震炘 可望接任北農總經理

2019-01-24 11:06

李文宗掌北捷遭批酬庸 柯P：這是市府大戰略

2019-01-24 11:03

陳炳甫下午與馬英九掃街 評估當選票數要4萬5千票

2019-01-24 11:00

行政院會至今全勤 侯友宜：我是很喜歡去

2019-01-24 09:52

窮盡力量幫弱勢生 侯友宜：這才是教育最重要目的

2019-01-24 09:30
看更多

熱門文章

國小營養午餐1餐18元 林佳新痛罵：什麼狗屁政府？

2019-01-25 16:37

校長就愛賓士車？ 新北國中校長被爆擁5輛賓士輪停校園

2019-01-25 11:14

高雄發10元發財金 游淑慧：韓國瑜市府別搶功

2019-01-25 09:28

好康！台中烏日26日上午9時免費拔蘿蔔又送袋子

2019-01-25 09:29

5輛賓士車停學校 校長承認疏失提早退休

2019-01-25 20:43

日本唯一駐台公務員 阿部真行獲續留台南了

2019-01-25 18:37

房東注意！高市首創要求出租前裝住警器 最高罰3萬

2019-01-25 13:10

網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩

2019-01-25 13:37

林燕祝質詢稱「有團體叫NGO」 網友：有家電視台叫SNG

2019-01-25 17:28

新北警新公文系統 刑警怒：移送書輸不進，人犯出不去

2019-01-25 13:57

影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立

2019-01-25 15:03

雲林營養午餐費用低引菜農批評 校方：那是3菜1湯

2019-01-25 19:21

愛辣成痴一種15年 他的辣椒讓民眾大開眼界

2019-01-25 16:03

屏東綵燈節今晚點燈 為台灣燈會揭開序幕

2019-01-25 19:43

影／看醫師、護士跳「人猿泰山」 洗腦舞賀歲

2019-01-25 13:11

雲縣垃圾堆積如山 張麗善質疑垃圾機械處理能力

2019-01-25 16:07

打造花園城市 花蓮縣長帶頭種蘭花還要送苗木

2019-01-25 12:24

九份大塞車會對不起來玩的人 侯友宜：過年我一定來

2019-01-25 17:05

諷夾娃娃機亂象議員送飛機杯 林明溱：我有保溫杯

2019-01-25 13:39

輔大違租工業用地當學生宿舍 市府：維護學生租屋安全

2019-01-25 20:25

龍崎掩埋場有變數？ 黃偉哲：指定堊地為暫定自然地景

2019-01-25 10:31

鬧區中的幽美祕境百年製材所 阿里山蒸汽火車帶你去

2019-01-25 08:16

鄭文燦：清潔隊收垃圾不收紅包 一句真摯感謝心意足

2019-01-25 14:39

當肯來了！ 花蓮市第二座當肯裝置藝進駐成打卡景點

2019-01-25 12:33

老漁村因這片烏魚子彩繪走紅 成了雲林春節新祕境

2019-01-25 21:02

市府宣布龍崎堊地為暫定自然地景 歐欣：錯愕、不解

2019-01-25 11:23

名字有英、文、國、瑜、哲、明、溱 春節免費遊渡假村

2019-01-25 20:36

交通寧靜區要有成效 專家提3大建議

2019-01-25 08:28

高雄女監日頭妹烘焙坊 助受刑人出獄後創業

2019-01-25 07:49

陳鴻上菜在潭雅 在地食材化身年菜私房料理

2019-01-25 18:01

王惠美施政滿月挨轟 彰縣府反駁

2019-01-25 18:44

真的好像！ 南雅奇岩旁有顆珍珠扇貝

2019-01-25 14:06

關掉深澳燃煤電廠 侯友宜：這裡要變最美觀光景點

2019-01-25 12:59

被罵不幫喪家收腳尾飯廚餘 真相讓人傻眼

2019-01-25 19:56

菜農控訴過去雲縣國小營養午餐費低 縣府：感同身受

2019-01-25 20:57

新北冷氣冰箱最高補助3千 預計4月起受理

2019-01-25 16:25

中市區長陳小菲巧思 公園小山丘變身最長溜滑梯

2019-01-25 11:31

校長私家車遭指占學生空間 新北市府嚴厲譴責

2019-01-25 19:38

肯定黃偉哲 環團：公開邀請蔡英文到龍崎走一遭

2019-01-25 11:50

王惠美就任滿月 民進黨團質疑建設都「會沒」

2019-01-25 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top