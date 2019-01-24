走出安寧病房活出精彩人生 頸上生命印記勵志又感人

2019-01-24 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



「意外與明天，還不知那個會先到！」苗栗縣府稅務局長黃國樑年輕時因淋巴癌復發曾被醫生宣布只能活兩年，也曾住進安寧病房，但他不輕言放棄，走過那一段人生中黑暗的幽谷，脖子上一道手術後的「生命印記」，提醒他認真的過每一天，也鼓勵年輕人樂觀面對逆境，勇敢爭取每個機會。

「我用不完美的身軀，活出完美的生命」黃國樑25歲從中興大學法律系畢業即考進當時的台北市稅捐處，並準備考律師、法官，人生剛起步卻因脖子上的硬塊到台大醫院檢查，確診罹患淋巴癌，醫師一句安慰「大概還可活10年吧！」讓他心情從雲端墜落谷底。

他心想父母費心栽培他正要一展所長，怎甘心變成黑白人生，他積極接受治療，切除頸部淋巴腺及半年的化療，原以為沒事了，未料半年後左腳劇痛糜爛再度進台大，淋巴癌復發、擴散、可能要截肢、只剩2年吧！一連串的打擊不影響他的求生意志，即使住進安寧病房，看著鄰床病患生命逐一消逝，他也不放棄任何機會。

他接受醫生建議用超大劑量化療及放療試試，他形容療程猶如萬箭穿心萬蟻鑽骨般痛苦，但他撐下來了，治癒後為防復發，醫師建議他自體骨髓移植，黃國樑說，當時他帶著微笑走進移植病房，樂觀態度鼓舞一名女病童的求生意志，事後陌生的家長還專程來感謝他。

黃國樑說，看著法律系同學陸續考上法官、律師，他雖進出醫院3年生死交關，對生命的態度卻更加樂觀，不知未來會發生什麼事，更要把握當下，「每天都當成生命中的最後一天在過，要活的精彩有意義」。