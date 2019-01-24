北農新任總經理翁震炘：首重春節蔬果供應

2019-01-24 18:58 中央社 台北24日電



台北農產運銷公司新任總經理今天確定由農委會農金局副局長翁震炘出任，他表示，10天內將完成到任手續，首要做好春節蔬果供應，自己持平常心，希望做好公司治理工作。

台北農產運銷公司今天下午召開臨時董事會，歷經約兩小時會議，農委會農金局副局長翁震炘確定順利出任北農總經理，10天內將完成報到手續。

北農下午先後舉行常務董事會和臨時董事會選任總經理，後者歷經近兩小時討論，最後鼓掌通過由翁震炘接任北農總經理。

媒體會後聯訪詢問接任心情，以及有無信心會做得比前任總經理吳音寧好。翁震炘表示，自己抱持平常心，希望將公司治理做好，按人事程序預計10天內到任。

他指出，由於年關將近，首要先將春節蔬果供應工作做好，確保節前供應量充足；同時，上任後會再去拜訪台北市長柯文哲，並說自己長期擔任事務官，未來也會到台北市議會備詢。

由於會議時程長達兩小時之久，是否卡在開會程序和旋轉門問題。北農常務董事、全國農會總幹事張永成受訪時表示，「他們說了算，他們認為都沒問題」，自己強調程序上要完全合法，認為身為主管單位若能將程序做到位會較好，但「他們很在意今天能否通過的時程問題」。

張永成指出，在合法董事會召開前卻未通知有重大人事案，也沒將相關人事資料送給董監事，加上北農董事長即將卸任之際卻又要聘任新總經理，不知道是在急什麼。

台北市副市長兼北農董事長彭振聲受訪時說明，開會程序確實急了點，開會首先就先詢問眾人對程序問題有無意見，但無人有異議，且法律顧問也說如此是符合程序的，所以照常舉行會議。

彭振聲說，翁震炘擔任北農常董3年，大家對他都有一定熟悉程度，對於爭議問題做得太過便宜行事，已向其他常董們抱歉，會中溝通後就沒問題，大家也鼓掌通過新任總經理人事案。

關於北農董事長人選問題，彭振聲表示，預計3月28日召開董事會決定，但在此之前會將議案、議程和董事長人選相關資歷送給每位董事了解。