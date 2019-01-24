北農臨時董事會一度卡關 總座人事討論2小時後通過

2019-01-24 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北市政府與農委會協調達成台北農產公司董事長與總經理人選，今天下午舉行臨時董事會，討論總經理人事。不過代表全國農會系統的常董張永成疑似不滿程序，在會中多次表達不滿的意見，中間一度休會，不過最後人事案仍通過，翁震炘將在10天內就任北農總經理。

依公司法規定，北農需在臨時董事會開會7天前向董事們寄出開會通知，但今天的開會通知在21日才寄出，張永成認為未符合開會程序。且認為公司並非獨農委會及北市府持有，人選事前也未跟其他董事討論。

最終北農法律顧問賴中強表示，本次會議因為臨時重大事件，所以會議有效，最終通過翁震炘人事案。張永成會後受訪表示，這是重大人事案，召開臨時董事會前應要事先通知，但他們沒有將相關資料送給所有董監事，加上董事長彭振聲即將要卸任了，哪有卸任的人還在聘總經理。張永成無奈表示，他堅持程序上的問題，「但他們(官股)很在意今天是否通過人事案，但也只能他們說了算。」

翁震炘表示，未來將會進議會備詢，由於自己也常到立院備詢，所以不擔心到市議會。彭振聲則說，總經理人選柯市長只要求是專業人士，翁當過農糧署主秘，在農產專業有所專長，符合柯市長要求，也相信他會將總經理做得「盡善盡美」。