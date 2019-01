行政院會與柯P面對面笑 侯友宜:我們 so far so good

2019-01-24



新北市長侯友宜今上午再度前往行政院會,從上任至今幾乎是「全勤生」,侯友宜今與台北市長柯文哲比鄰而坐,且兩人面對面開懷的笑,侯友宜今在臉書上分享,和柯市長輕鬆寒暄,相互關心一下對方近況,「我們 so far so good」。

侯友宜在臉書上指出,雙北兩座城市緊鄰、密切度很高,許多市政問題如交通的介接,無法單獨思考,需要納入對方的想法以及協力合作,兩座城市才能群策群力、多元並進。