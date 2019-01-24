春節連假 北捷班次、營運場館時間有變動

2019-01-24 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



春節9天連假將從2月2日到2月10日，台北捷運將視人潮狀況機動增開列車，北捷公司所營運的兒童新樂園、貓空纜車也將在除夕暫停營運，其他場館也配合春節連假營運與服務時間有所調整。

北捷公司表示，春節連假期間，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線平均班距約5到10分鐘，深夜離峰平均班距約12到15分鐘；支線的新北投、小碧潭全天班距則10到20分鐘；而文湖線平均班距約4到7分鐘，深夜離峰平均班距也約12到15分鐘，都將視人潮狀況機動增開列車。

兒童新樂園、貓空纜車、台北小巨蛋冰上樂園則都在2月4日除夕暫停營運，兒童新樂園春節期間則從早上9時營運到晚上8時，連假最後一天2月10日提前在晚上6時閉園；貓纜春節期間則從早上8時30分營運到晚上10時，連假最後一天提早於晚上9時收班。冰上樂園春節連假則從早上9時營運至晚上9時。

至於台北小巨蛋主場館春節期間無休館，每天早上9時開館，除夕提早於晚上6時結束；2月2、8、9日三天則配合檔期活動，每天營運至檔期活動結束，其他連假期間則都營運到晚上10時。