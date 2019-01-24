北市年貨大街 夜市也加入

2019-01-24 12:24 中央社 台北24日電



台北市長柯文哲。聯合報系資料照 分享 facebook 春節將屆，台北市產業局今天說，除迪化街年貨大街活動已起跑外，寧夏夜市、萬華區夜市也首度加入，盼讓西區充滿過節氛圍，市長柯文哲26日將到後火車站商圈發放發財金紅包。

產業發展局發布新聞稿指出，為迎接農曆春節，規劃「2019年貨大街活動」已起跑，首推就是迪化街年貨大街，今年活動主題是「年來了」，並在永樂廣場布置結合擴增實境（AR）科技的創意道具年獸窟，盼讓逛街民眾和年獸互動，拍照、打卡。

產業局針對年貨大街活動，規劃設計3種豬年樣式新台幣1元發財金，並結合8大商圈推出年節優惠活動。

產業局表示，除迪化街年貨大街活動外，寧夏夜市、艋舺夜市商圈、西昌街夜市、華西街夜市、梧州街夜市及廣州街夜市，今年也首度加入年貨大街活動，年貨大街相關活動至2月3日止。

產業局指出，市長柯文哲1月26日將在後站商圈、華陰街商圈、台北地下街發放發財金；29日在艋舺夜市商圈、寧夏夜市商圈，31日則在榮濱商店街。

產業局說，更多年貨大街活動資訊，可上「猴呷猴七淘 in taipei」臉書（Facebook）粉絲團或上網搜尋「2019年貨大街」查詢。

產業局表示，為延續年貨大街活動，2月5日將推出來自義大利LED光雕展，設置地點從台北市政府前廣場至仁愛路4段，最特別的是府前廣場的大型光雕建物，歡迎民眾到場觀賞。