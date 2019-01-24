北市立委補選國籍爭議 陳思宇：不希望看見李慶安第二

2019-01-24 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



柯家軍陳思宇（左）上午前往士林區葫蘆堵市場拜票。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市士林大同區立委補選27日投票，民進黨何志偉支持度高但雙重國籍議題纏身，何昨秀出雙重國籍放棄文件，但網路上卻有網友質疑該份文件沒出示核准日期、沒蓋鋼印等，對此柯家軍陳思宇要何志偉出面說清楚，是何時放棄、怎麼放棄，對民眾和法律負責，「不希望看見李慶安第二」。

陳思宇上午前往士林區葫蘆堵市場拜票，對何志偉雙重國籍事件發表看法，表示政治人物誠信很重要，既然何志偉拿出了證據，即使網路有很多質疑聲浪，但何志偉要對民眾負責，也要對法律負責，不希望看見李慶安第二，降低民眾對於政治人物的信任感。

李慶安為中華民國第一位遭查出擁有、且隱瞞美國國籍的立法委員，並遭到註銷當選資格。

陳思宇的父親是台北市議員陳建銘，也在臉書質疑何志偉雙重國籍爭議，力挺女兒。陳思宇受訪表示，這要由志偉自己說明，網路流傳的訊息，也有很多人傳給她看，她不便評論，讓志偉自己說明。