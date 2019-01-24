拜票幕僚真被打 陳思宇：譴責暴力行為

2019-01-24 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



柯家軍陳思宇（左）今天上午陳到士林區葫蘆堵市場拜票。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市士林大同區立委補選27日投票，柯家軍陳思宇透露掃街時差點被人打，原因是長者不滿敬老金被砍。今天上午陳到士林區葫蘆堵市場拜票，她的助理就遭到一名年長婦女拿雨傘攻擊頭部，痛批柯文哲不發敬老金。陳思宇表示，團隊會尊重不同的聲音，這是民主社會的價值，但要嚴正的譴責暴力行為。

陳思宇掃街前受訪，媒體問她，台北市長柯文哲的助選加分，會不會不如預期？陳說，當然除了市長加持，自己努力也很重要，如今換個身分接觸人群，都正面看待，原本就會遇到這樣的事，也是很好溝通說服的時間。

不過話才剛說完，走進市場小巷，就有一名戴口罩的阿嬤尾隨其後，中途拿起雨傘往陳思宇的謝姓助理身上打，打完人後還在旁叫罵。媒體詢問阿嬤是否不滿敬老金政策？她義憤填膺、夾帶髒話痛批柯文哲，「別的縣市都有，為什麼台北市沒有，福利最好的一個縣轄市（應是直轄市）沒有！」

陳思宇競選辦公室表示，其幕僚遭到老婦持雨傘攻擊頭部，造成該幕僚頭部紅腫。團隊尊重不同的聲音，這是民主社會的價值。但要嚴正的譴責暴力行為。