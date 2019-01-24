李文宗掌北捷遭批酬庸 柯P：這是市府大戰略

2019-01-24 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北捷運公司昨召開股東會，拍板定案由台北市長柯文哲的高中同學、北市府市長室顧問李文宗擔任新任北捷董事長。不過由於李文宗是柯的親信，又沒有交通專業背景，外界質疑根本是酬庸、是為了2020總統大選鋪路。對此，柯文哲今天受訪表示，其實北捷是台北市推動e化的先鋒機關，這是北市府的大戰略，不解大家為什麼要想這麼多。

柯文哲強調，e化是整個台北市政府的一個大戰略，但他認為最容易、比較好做的還是北捷，因為北捷不是完全的公家機關，會更容易來推動，這也是他要李文宗過去的原因。