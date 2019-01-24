行政院會至今全勤 侯友宜：我是很喜歡去

相關新聞
過年最討厭的10句話 朱立倫給教戰守則2019-01-24 23:34
盧秀燕拚了！推台中觀光直播罕見開口唱2019-01-24 21:56
三重立委補選 余天、鄭世維首次撞行程相約君子之爭2019-01-24 21:46
洪門國際基金會獲泰國官方准證 各地昆仲同飲兄弟酒2019-01-24 21:21
影／新北非洲豬瘟防疫演習 豬隻撲殺焚燒超逼真2019-01-24 21:06
淡水區公所送名家春聯 索取民眾擠滿大廳2019-01-24 20:22
金山財神廟求發財金 新年開運過好年2019-01-24 20:22
走春賞櫻 汐止康誥坑溪櫻花開好好拍2019-01-24 20:20
清運大型家具不惱人 新莊和平里空地便民2019-01-24 20:20
平溪替代役男愛心滿滿 獨老家煥然一新2019-01-24 20:19
後埔戰鬥雞上游竟是地下工廠 北台10間加盟店下架原料2019-01-24 19:20
北農臨時董事會一度卡關 總座人事討論2小時後通過2019-01-24 18:31
蔡英文輔選何志偉 要大家加臉書和LINE2019-01-24 18:12
柯文哲3月16日至24日訪美 9天走訪美東4城市2019-01-24 17:59
淡海輕軌轉搭公車也有優惠！60分內轉乘全享半價2019-01-24 17:09
三峽警將啟動春節維安 義警、民防單位先來加油打氣2019-01-24 17:08
新莊廟街年後重頭戲 2月19日登場2019-01-24 16:59
談陳韓會 侯友宜：城市跟大陸交往採互惠互助互利方法2019-01-24 16:43
協助社區或工作場所防災整備工作 新北防災士培訓開課2019-01-24 16:17
中和年貨市集26日開張 警交通管制疏導2019-01-24 15:57
3大咖同日輔選 何志偉：我們都是接地氣、努力的咖2019-01-24 15:53
北農總經理人事案 董事長彭振聲認翁震炘是稱職人選2019-01-24 14:36
行政院會與柯P面對面笑 侯友宜：我們 so far so good2019-01-24 12:42
春節連假 北捷班次、營運場館時間有變動2019-01-24 12:29
北市年貨大街 夜市也加入2019-01-24 12:24
學生打工易遭騙 勞權意識扎根校園2019-01-24 12:05
減行政負擔 新北市教育局：109學期起免校務評鑑2019-01-24 11:33
北市立委補選國籍爭議 陳思宇：不希望看見李慶安第二2019-01-24 11:25
柯喊話綠交出戰犯 鄭文燦：新春要說好話做好事2019-01-24 11:24
農委會農金局副局長翁震炘 可望接任北農總經理2019-01-24 11:06
李文宗掌北捷遭批酬庸 柯P：這是市府大戰略2019-01-24 11:03
陳炳甫下午與馬英九掃街 評估當選票數要4萬5千票2019-01-24 11:00
窮盡力量幫弱勢生 侯友宜：這才是教育最重要目的2019-01-24 09:30
熱門文章
國小營養午餐1餐18元 林佳新痛罵：什麼狗屁政府？2019-01-25 16:37
校長就愛賓士車？ 新北國中校長被爆擁5輛賓士輪停校園2019-01-25 11:14
高雄發10元發財金 游淑慧：韓國瑜市府別搶功2019-01-25 09:28
好康！台中烏日26日上午9時免費拔蘿蔔又送袋子2019-01-25 09:29
5輛賓士車停學校 校長承認疏失提早退休2019-01-25 20:43
日本唯一駐台公務員 阿部真行獲續留台南了2019-01-25 18:37
房東注意！高市首創要求出租前裝住警器 最高罰3萬2019-01-25 13:10
網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩2019-01-25 13:37
林燕祝質詢稱「有團體叫NGO」 網友：有家電視台叫SNG2019-01-25 17:28
新北警新公文系統 刑警怒：移送書輸不進，人犯出不去2019-01-25 13:57
影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立2019-01-25 15:03
雲林營養午餐費用低引菜農批評 校方：那是3菜1湯2019-01-25 19:21
愛辣成痴一種15年 他的辣椒讓民眾大開眼界2019-01-25 16:03
屏東綵燈節今晚點燈 為台灣燈會揭開序幕2019-01-25 19:43
影／看醫師、護士跳「人猿泰山」 洗腦舞賀歲2019-01-25 13:11
雲縣垃圾堆積如山 張麗善質疑垃圾機械處理能力2019-01-25 16:07
打造花園城市 花蓮縣長帶頭種蘭花還要送苗木2019-01-25 12:24
九份大塞車會對不起來玩的人 侯友宜：過年我一定來2019-01-25 17:05
諷夾娃娃機亂象議員送飛機杯 林明溱：我有保溫杯2019-01-25 13:39
輔大違租工業用地當學生宿舍 市府：維護學生租屋安全2019-01-25 20:25
龍崎掩埋場有變數？ 黃偉哲：指定堊地為暫定自然地景2019-01-25 10:31
鬧區中的幽美祕境百年製材所 阿里山蒸汽火車帶你去2019-01-25 08:16
鄭文燦：清潔隊收垃圾不收紅包 一句真摯感謝心意足2019-01-25 14:39
老漁村因這片烏魚子彩繪走紅 成了雲林春節新祕境2019-01-25 21:02
當肯來了！ 花蓮市第二座當肯裝置藝進駐成打卡景點2019-01-25 12:33
名字有英、文、國、瑜、哲、明、溱 春節免費遊渡假村2019-01-25 20:36
市府宣布龍崎堊地為暫定自然地景 歐欣：錯愕、不解2019-01-25 11:23
交通寧靜區要有成效 專家提3大建議2019-01-25 08:28
陳鴻上菜在潭雅 在地食材化身年菜私房料理2019-01-25 18:01
高雄女監日頭妹烘焙坊 助受刑人出獄後創業2019-01-25 07:49
王惠美施政滿月挨轟 彰縣府反駁2019-01-25 18:44
真的好像！ 南雅奇岩旁有顆珍珠扇貝2019-01-25 14:06
關掉深澳燃煤電廠 侯友宜：這裡要變最美觀光景點2019-01-25 12:59
被罵不幫喪家收腳尾飯廚餘 真相讓人傻眼2019-01-25 19:56
菜農控訴過去雲縣國小營養午餐費低 縣府：感同身受2019-01-25 20:57
新北冷氣冰箱最高補助3千 預計4月起受理2019-01-25 16:25
中市區長陳小菲巧思 公園小山丘變身最長溜滑梯2019-01-25 11:31
校長私家車遭指占學生空間 新北市府嚴厲譴責2019-01-25 19:38
肯定黃偉哲 環團：公開邀請蔡英文到龍崎走一遭2019-01-25 11:50
看好金門消費市場 首家adidas產品專賣店進駐2019-01-25 20:47
留言