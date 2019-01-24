行政院會至今全勤 侯友宜：我是很喜歡去

2019-01-24 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市長侯友宜是「全勤生」，今早又赴行政院會，從行政院前院長賴清德，到現任蘇貞昌共5次都出席。侯友宜出發前，先到新北市國小校長會議勉勵談話，他笑說，有些人不喜歡去行政院會，「我是很喜歡去」。