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影／放四分之一天颱風假被罵翻 柯文哲：這是妥協方案

司法不挺警察？那警察合法執行公權力了嗎？

關閉水門拖吊未駛離河川區車輛

2018-07-10 16:49聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

強颱瑪莉亞來勢洶洶，台北市政府下午關閉水門，並先拖吊未駛離河川區車輛，汽機車都拖離安置，但obike自行車卻不予處理，ㄧ樣留在河川區，就行水區安全而言，市政府應和自行車公司儘速協調責任歸屬，和汽機車一併處理。

強颱瑪莉亞來勢洶洶，台北市政府下午關閉水門，並先拖吊未駛離河川區車輛，汽機車都拖...
強颱瑪莉亞來勢洶洶，台北市政府下午關閉水門，並先拖吊未駛離河川區車輛，汽機車都拖離安置，但obike自行車卻不予處理，ㄧ樣留在河川區，就行水區安全而言，市政府應和自行車公司儘速協調責任歸屬，和汽機車一併處理。記者曾吉松／攝影
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強颱瑪莉亞來勢洶洶，台北市政府下午關閉水門，並先拖吊未駛離河川區車輛，汽機車都拖...
強颱瑪莉亞來勢洶洶，台北市政府下午關閉水門，並先拖吊未駛離河川區車輛，汽機車都拖離安置。記者曾吉松／攝影
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強颱瑪莉亞來勢洶洶，台北市政府下午關閉水門，並先拖吊未駛離河川區車輛，汽機車都拖離安置。記者曾吉松／攝影
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強颱瑪莉亞來勢洶洶，台北市政府下午關閉水門，並先拖吊未駛離河川區車輛，汽機車都拖離安置。記者曾吉松／攝影
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強颱瑪莉亞來勢洶洶，台北市政府下午關閉水門，並先拖吊未駛離河川區車輛，汽機車都拖離安置。記者曾吉松／攝影
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強颱瑪莉亞來勢洶洶，台北市政府下午關閉水門，並先拖吊未駛離河川區車輛，汽機車都拖離安置。記者曾吉松／攝影
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強颱瑪莉亞來勢洶洶，台北市政府下午關閉水門，並先拖吊未駛離河川區車輛，汽機車都拖離安置。記者曾吉松／攝影
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