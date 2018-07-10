瑪莉亞強颱來勢洶洶 小資族議員參選人自拆看板

2018-07-10 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



瑪莉亞颱風來勢洶洶，前新北市副發言人、新北市議員參選人葉元之一早跟著廠商把選舉看板暫時拆下，雖因此多花數萬元感到心疼，但也呼籲大家一起做好防颱工作。

葉元之表示，自己因為經費不是很充裕，選舉看板數並不多，但是颱風來襲，還是先把五塊看板先拆下來，等颱風走再掛上，以免颱風將帆布、鐵架一同吹落，發生意外。

葉元之說，因為颱風拆裝看板需額外支出一萬多元，自己是小資族而感到心疼，但為了做好防颱準備，這錢該花還是要花。