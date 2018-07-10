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強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

強颱瑪莉亞來勢洶洶 柯文哲視察箱涵新設工程

2018-07-10 12:13聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

瑪莉亞颱風來勢洶洶，台北市長柯文哲中午到內湖區大湖山莊街視察箱涵新設工程。

瑪莉亞颱風來勢洶洶，台北市長柯文哲中午到內湖區大湖山莊街視察箱涵新設工程。記者曾...
瑪莉亞颱風來勢洶洶，台北市長柯文哲中午到內湖區大湖山莊街視察箱涵新設工程。記者曾吉松/攝影
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瑪莉亞颱風來勢洶洶，台北市長柯文哲中午到內湖區大湖山莊街視察箱涵新設工程。記者曾...
瑪莉亞颱風來勢洶洶，台北市長柯文哲中午到內湖區大湖山莊街視察箱涵新設工程。記者曾吉松/攝影
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瑪莉亞颱風柯文哲

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