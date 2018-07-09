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強颱瑪莉亞來襲！ 北北基宣布明天正常上班上課

瑪莉亞颱風腳步快 明午暴風圈觸東部海域

颱風前的寧靜 攝影愛好者搶拍夕陽美景

2018-07-09 19:23聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

強颱瑪莉亞持續逼近台灣，台北市今天午後天空萬里無雲，許多攝影愛好者把握好天氣，到虎山上拍攝夕陽美景。

許多攝影愛好者把握好天氣，到虎山上拍攝夕陽美景。記者余承翰／攝影
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許多攝影愛好者把握好天氣，到虎山上拍攝夕陽美景。記者余承翰／攝影
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許多攝影愛好者把握好天氣，到虎山上拍攝夕陽美景。記者余承翰／攝影
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許多攝影愛好者把握好天氣，到虎山上拍攝夕陽美景。記者余承翰／攝影
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