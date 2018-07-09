新北九年級年底普裝冷氣 搭配屋頂降溫

2018-07-09 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



相較北市國中已百分百普裝冷氣，新北公立國中、小則普遍尚未安裝，其中公立國中九年級裝冷氣比率為42％，日前新北市長朱立倫喊出9年級優先裝，教育局日發文未安裝的國中，每一間教室冷氣、路線修改及安裝費20萬為上限，今年底全面安裝完成。

新北市教育局表示，針對九年級教室尚未安裝冷氣的公立國中，提出「公立國中九年級教室冷氣裝設補助計畫」，將在今年底前完成裝設，預估經費約需1億2000萬元，7月13日截止收件。

據了解，新北市已安裝冷氣的公立學校，通常都是家長自籌，或是長年作為考場，由教育部或教育局補助冷氣費，而私立學校通常早就都裝設冷氣。

新北市教育局也表示，鼓勵各校針對高溫產生因素，採取多元策略，推出「校舍屋頂多元降溫」方案，如加裝斜屋頂、遮陽板及綠化屋頂、噴霧式灑水降溫系統、防曬網或可食地景或增加循環扇導入自然風降溫等，目前有144校提出申請，預估經費約4400萬元。