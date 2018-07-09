北市蔬菜公會94％會員 堅持中秋休市

2018-07-09 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ／台北報導



台北農產運銷公司。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

北農休市問題曾引發風波，台北市場處5月邀集相關單位開會，將果菜市場休市縮減為2天，中秋節當天照常營業。不過，台北市蔬菜同業公會9成4會員仍堅持休市，中秋節當天不打算進場承銷。北市府市場處表示，公有零售市場休市日由自治會決定，已經收到蔬菜公會公文，並且請北農提前整合。

台北市蔬菜同業公會會長林長平表示，休市日是前一年就排定，市場處5月9日會議，魚產及畜產批發市場仍堅持中秋休3天，青果公會同意休2天，但蔬菜公會並未同意。

根據公會調查，只6%會員在中秋節有承銷意願，其他94%都希望中秋起連休3天。林長平說，公會只能尊重會員意願，無法強制，因此行文市場處及北農，告知會員意願。

蔬菜公會前理事長廖添福表示，公會有上千名會員，承銷量至少占北農每天到貨量的一半，發文通知就是希望北農及早因應，請中南部產地提前減產，避免在中秋節時再送大量蔬果到台北市，再出現無法消化的情形。

北市府市場處批發科長高振翔說，除了蔬菜公會，還有其他通路的承銷人會進場交易，並提早通知產地減量供應，避免到貨量銷售不完。零售市場科長何相慶表示，公有零售市場中秋節的休市日由各自治會決定，不會強制攤商營業。

北農主秘路全利說，已收到部分蔬菜公會會員中秋節不願承銷的資訊，會做妥善的調配安排，也會傳達訊息給產地農民，以穩定供銷交易。

中秋節當天雖然逢周一休市日，但主要零售市場皆依慣例取消休市，中秋隔天起才休市2天。士東市場自治會長許桂招與南門市場自治會長王銓國都表示，配合消費者的採購習慣，只要是主要傳統節日當天都會營業，等到節後再休市。

王銓國也說，批發市場與零售市場應該一致，休市幾天不是問題，應該大家依照慣例，從產地到消費端都一致，批發市場當然應與零售市場休市同步。

南門市場的李姓攤商表示，一般民眾在周六、日的採購量都較大，中秋節雖然也營業，但緊接著要休市2天，當天不大會進貨。避免引發消費者誤會，市場處應提早宣傳。