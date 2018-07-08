練柔道曾被母罵野馬 女警：摔到無法摔為止

2018-07-08 19:59 中央社 新北市8日電



新北市警局金山分局老梅派出所員警盧靜盈國中開始接觸柔道，縱使母親起初不諒解，甚至罵她是「野馬」，她仍努力不懈闖出一片天，獲得多項賽事榮耀，她說：「我對柔道的堅持，就是摔到沒辦法摔為止。」

32歲的盧靜盈國中時期就讀新北市淡水區正德國中，國二時因172公分的身高加上極佳的協調性被啟蒙教練白昭宏相中，開啟她柔道生涯，她說，母親一開始不贊成，認為女生應該要學鋼琴，學柔道很危險，還罵她是「野馬」。

母女為了柔道一度失和，有近一年光景兩人幾乎不交談，但熱愛柔道的盧靜盈不願就此放棄，努力不懈拿出實力證明自己的堅持，逐漸獲得母親認同，不僅陪她出賽，還鼓勵她：「喜歡就要堅持下去。」

高中時期為了拚出保送大學成績讓盧靜盈傷勢不斷，四肢除了左肩外都動過刀，右大腿更曾動過兩次大手術。她說，每次手術後要花一年復健，只能在旁看著學長姐練習，讓她萌生放棄念頭，「看人家練習很痛苦，壓力大到很想哭，曾跪在柔道場思考未來。」

盧靜盈努力撐過各種難關，不因眼前挫折打退堂鼓，反而激起她的鬥志，她說，全身會有那麼多運動傷害，就是希望比賽時不想被對手摔倒，「我一定要摔贏對手，絕不能倒在地上，倒下看到天花板就輸了。」

正因為這股堅持讓她獲得全國冠軍，如願當選國手出國比賽獲得佳績保送中央警察大學，但畢業後盧靜盈並未通過警察三等考試，之後做過麵包店員、健身房教練，也當過總經理司機，總經理一句：「妳不適合開車」，借了她2萬元補習，終於在4年前通過四等特考。

盧靜盈目前不僅是老梅派出所警員，也在警察大學兼任柔道教官，去年還參加在美國洛杉磯舉行的世界警察消防運動會，共有70多國、1萬多名選手參賽，勇奪柔道、柔術雙料冠軍。

談到未來夢想，盧靜盈說，自己曾經歷運動傷害和重考，換各角度想也正因為有這些挫折，豐富她的人生歷練，希望能將學得的經驗和技術傳承給後進。