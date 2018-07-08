老年歌舞競賽 柯文哲勉多陪老人家

2018-07-08 18:37 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：臺北市政府衛生局8日於劍潭青年活動中心群英堂舉辦2018「銀髮青春、活力SHOW」市級競賽。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報） 分享 facebook 老年人、小朋友穿著統一服裝，手持沙鈴隨著節奏搖擺，吶喊出口號，共同展現青春活力。臺北市政府衛生局8日於劍潭青年活動中心群英堂舉辦2018「銀髮青春、活力SHOW」市級競賽，長者們在舞蹈、歌曲、戲劇等方面發揮巧思，充分展現自信與魅力。台北市長柯文哲表示，「很多長輩們什麼都不缺，缺的是與兒孫相處的機會。」並鼓勵青少年多陪伴家中長輩。

「北市5月底老年人口比例已達16.68%，為六都之冠，也是六都最長壽的城市。」柯文哲表示，臺北市自100年起響應世界衛生組織推動高齡友善城市策略，以「無礙、暢行、安居、親老、敬老、不老、連通、康健」8大面向為軸，推動社區整合照顧服務、設置銀髮好站、樂齡運動據點、開辦樂齡學堂、招募銀髮貴人等，共同辦理社區長者健康促進活動、社區篩檢服務及長者相關疫苗接種。

柯文哲表示，12支代表隊伍融入在地特色，例如巧妙將北投的「溫泉」意象融入表演中，呈現區域特色，或運用飲料罐等環保材料自製樂器，透過手作的過程，強化長者的感官功能。柯文哲呼籲，年輕人應多陪伴家中長者，增進世代間的互動，他感動地說：「很多長輩們什麼都不缺，缺的是與兒孫相處的機會，看到許多隊伍由老、中、青三代一起演出，拉近彼此距離，內心非常感動！」

北市衛生局表示，活動共有12支隊伍參賽，有774位長輩參與，其中90歲以上長輩更高達25位，現場邀請北市吉祥物「熊讚」擔任長者「活力大使」，與臺北市柯文哲市長一起為現場長者加油。

今年度隊伍中有安養中心長輩組隊參加，團員透過每週一次音樂律，動訓練手部抬舉、關節活動及肌力訓練，強化記憶力和增加身體活動，並隨音樂享受慢活的樂趣。柯市長再次提醒，健康是長者幸福樂活的本錢，鼓勵長者突破年齡框架，多動腦、多運動、多參與社會活動。

【更多精采內容，詳見 】