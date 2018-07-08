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強颱瑪莉亞來襲將影響北台 新北市消防局各分隊動起來

2018-07-08 15:34聯合報 記者袁志豪╱即時報導

強颱瑪莉亞來襲，氣象局預估最快周一傍晚發布海上颱風警報，為了因應瑪莉亞颱風可能會在未來三天會影響北台灣，新北市消防局所屬各分隊目前針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢查，確認可以正常運作，希望能在颱風來臨時，保護本市市民的生命安全。

消防局指出，若開始下起豪大雨，分隊會主動派遣人員至低窪地區，注意是否有淹水的情況；在海域的部分，也會到岸邊巡查，注意是否有觀浪民眾駐留不去，各單位已積極進行防颱整備。

消防局針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢...
消防局針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢查，確認可以正常運作。記者袁志豪／攝影
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消防局針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢...
消防局針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢查，確認可以正常運作。記者袁志豪／攝影
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消防局針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢...
消防局針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢查，確認可以正常運作。記者袁志豪／攝影
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消防局針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢...
消防局針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢查，確認可以正常運作。記者袁志豪／攝影
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颱風氣象局

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