強颱瑪莉亞來襲將影響北台 新北市消防局各分隊動起來

2018-07-08 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



強颱瑪莉亞來襲，氣象局預估最快周一傍晚發布海上颱風警報，為了因應瑪莉亞颱風可能會在未來三天會影響北台灣，新北市消防局所屬各分隊目前針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢查，確認可以正常運作，希望能在颱風來臨時，保護本市市民的生命安全。