他在深坑老街「挑扁擔送好書」 遊客狂求合照
深坑老街今天上午出現一個挑著懷舊扁擔的身影，來回穿梭向遊客推薦好書閱讀，口中不斷喊著「小朋友快來看好書喔！」原來新北市立圖書館深坑分館主任楊俊生為了推廣「2018豆腐閱讀節」，靈機一動挑起扁擔，裝著精挑細選過的好書，只要小朋友喜歡，就會直接把書送出去，才短短一個多小時，一百多本書全發光。
楊俊生今天在老街挑扁擔，深受遊客的歡迎，不斷被要求合照。他笑說，提到老街就會想到扁擔，為了讓大家知道暑假限定的豆腐閱讀節，自己也在老街挑扁擔走了一個多小時，「扁擔放的不是別的，是一堆精挑細選過、要送出去的好書，還好小朋友們都很喜歡，一百多本都拿光。」
新北市立圖書館深坑分館舉辦「豆腐閱讀節」已經邁向第2年，即日起至8月10日止，只要到深坑分館借滿5本書，就會獲得閱讀書籤抵用券一張，憑書籤到任何一間老街美食消費，即可享有消費一百元折抵二十元的優惠。
楊俊生表示，深坑以豆腐聞名，這也是「豆腐閱讀節」活動名字的由來，活動結合老街商家推出暑假特別折扣，借書還可以省荷包，另外8月4日也有「豆腐DIY」鮮體驗活動，將帶大家體驗手做豆腐的樂趣等一系列活動，歡迎大家利用暑假到深坑，來一趟充滿書香、豆腐香的美食閱讀之旅。
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