他在深坑老街「挑扁擔送好書」 遊客狂求合照

2018-07-07 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



深坑老街今天上午出現一個挑著懷舊扁擔的身影，來回穿梭向遊客推薦好書閱讀，口中不斷喊著「小朋友快來看好書喔！」原來新北市立圖書館深坑分館主任楊俊生為了推廣「2018豆腐閱讀節」，靈機一動挑起扁擔，裝著精挑細選過的好書，只要小朋友喜歡，就會直接把書送出去，才短短一個多小時，一百多本書全發光。

楊俊生今天在老街挑扁擔，深受遊客的歡迎，不斷被要求合照。他笑說，提到老街就會想到扁擔，為了讓大家知道暑假限定的豆腐閱讀節，自己也在老街挑扁擔走了一個多小時，「扁擔放的不是別的，是一堆精挑細選過、要送出去的好書，還好小朋友們都很喜歡，一百多本都拿光。」

新北市立圖書館深坑分館舉辦「豆腐閱讀節」已經邁向第2年，即日起至8月10日止，只要到深坑分館借滿5本書，就會獲得閱讀書籤抵用券一張，憑書籤到任何一間老街美食消費，即可享有消費一百元折抵二十元的優惠。