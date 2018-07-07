親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

北市夏日行動書車來囉！掌握書車8周行蹤

2018-07-07 12:44聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市也有「行動閱讀書車」囉！書車融入個人書房概念，擺放舒適的座椅、精緻的擺設、涼爽的冷氣，讓夏日書車變成城市角落的美好空間；即起8個周末假日，將陸續停駐華山文創產業園區、動物園、兒童新樂園等站。不過，書車上的書籍不能外借，也比照圖書館禁止飲食。

台北市立圖書館今上午在華山文創產業園區紅磚六合院前廣場舉行「行動書車暨暑期閱讀活動」開幕記者會，策展人是知名作家羅智成、執行單位是聯經出版事業股份公司。

行動書車由一輛至少45人座的大巴改造，近3公尺高、12公尺長，閃著亮麗烤漆。聯經出版介紹說，隨車約有1200本書，書籍多以生活、文學為主，因應駐地不同也會更換書籍，如在動物園前，會較多生態類書，到兒童新樂園則有較多親子與繪本讀物，書車內有8個座位，最舒適的容留人數約12至14人。

即起至8月26日共8個周末，上午10點至下午6點，書車會停駐在固定位置。7月7、8日和14、15日都在華山文創產業園區紅磚六合院前，7月21、22日在士林李科永紀念圖書館後，7月28、29日在動物園門口，8月4、5日和11、12日在兒童新樂園門口，8月18、19日和最後一周25、26日則在青年公園1號廣場。

為了推廣閱讀，將有6場次「你的名字‧你的詩」駐車詩人活動，分別由追奇和銀色快手、曹馭博擔任；8場次「推廣講座」由作家羅智成、李昂、小野等人分享；還有1場次「歷史街區小旅行」，書車也會陸續發送4款《台灣地圖》繪本台北篇的明信片作為紀念品。

台北市立圖書館長洪世昌說，過去全台許多縣市都曾推出行動書車的概念，但過去是為了服務偏鄉地區，北市已有70多處分館、智慧無人圖書館和萬本電子書資源，較無這個問題，因此就想將行動書車打造成個人閱讀書房，連結美好的閱讀想像，不過，書車上的書籍不能外借，也比照圖書館禁止飲食。

該閱讀推廣計畫耗資400萬元，其中包含另一輛兒童閱讀小胖卡，已從4月起巡迴北市校園，因校園限定，暑期暫無活動，等到9月將陸續推出3場次「閱讀快餐車前進校園」。

隨車約有1200本書，書籍多以生活、文學為主。圖／台北市立圖書館提供
隨車約有1200本書，書籍多以生活、文學為主。圖／台北市立圖書館提供
分享
書車也會發送4款《台灣地圖》繪本台北篇的明信片作為紀念品，可拼成台北地圖，每兩周...
書車也會發送4款《台灣地圖》繪本台北篇的明信片作為紀念品，可拼成台北地圖，每兩周會贈送1款。記者魏莨伊／攝影
分享
行動書車由一輛至少45人座的大巴改造，近3公尺高、12公尺長，閃著亮麗烤漆。記者...
行動書車由一輛至少45人座的大巴改造，近3公尺高、12公尺長，閃著亮麗烤漆。記者魏莨伊／攝影
分享
兒童閱讀小胖卡已從4月起巡迴北市校園。記者魏莨伊／攝影
兒童閱讀小胖卡已從4月起巡迴北市校園。記者魏莨伊／攝影
分享
為了推廣閱讀還有多場活動。圖／台北市教育局提供
為了推廣閱讀還有多場活動。圖／台北市教育局提供
分享
台北市也有「行動閱讀書車」囉！即起8個周末假日，將陸續停駐華山文創產業園區、動物...
台北市也有「行動閱讀書車」囉！即起8個周末假日，將陸續停駐華山文創產業園區、動物園、兒童新樂園等站。記者魏莨伊／攝影
分享

圖書館文創產業兒童新樂園

相關新聞

卯澳保育區違法捕海膽1夜2起 最高15萬罰不怕

2018-07-07 12:19

華江河濱公園再爆流浪狗傷人 北市府專案移置

2018-07-07 08:42

新北捷青租屋補助 10月受理申請

2018-07-06 23:23

新北消防局辦消防夏令營 地震體驗車孩子驚呼連連

2018-07-07 12:34

機場接送「拼車趣」 爆消費爭議

2018-07-06 23:55

南港聯絡道將開放路肩 環東可望解塞

2018-07-06 23:51

瑞芳美食廣場翻新啟用 21日前消費滿百送摸彩券

2018-07-06 23:50

10天千公里單車環島 逆境少年要破風

2018-07-06 23:19

長頸鹿煙囪被消失才開說明會 議員火大市府先斬後奏

2018-07-06 23:03

影／瑞芳排隊名店福州胡椒餅 好吃的祕訣就這4字

2018-07-06 20:15

近日行程與侯友宜互拉樁腳？ 蘇貞昌笑：選舉這很正常

2018-07-06 20:10

蘇、侯今晚兩場拚人氣 唯王不見王

2018-07-06 20:01

淤積又髒又臭 泰山貴子坑溪要清淤改善

2018-07-06 19:48

新北退休煤礦工慰問金 受理到7月底止

2018-07-06 19:48

瑞芳美食街翻新再現 打造國際友善廣場

2018-07-06 19:47

轉角路口加設護欄 淡水首創保護行人

2018-07-06 19:46

美術館夏夜開展 朱銘拱門映光雕秀

2018-07-06 19:46

大巨蛋重啟都審 北市：擬7月下旬開幹事會

2018-07-06 18:36

新北市發布高溫黃色燈號 消防局提醒民眾預防熱傷害

2018-07-06 14:51

男摸黑卯澳灣保育區捕海膽59顆 最高恐罰15萬元

2018-07-06 14:37

萬大線萬大路工區明晚移東側 車輛動線局部調整

2018-07-06 10:35

10歲米克斯腦瘤亡骨灰埋樹穴 飼主：在天上不會痛苦

2018-07-06 07:47

花蓮高工技優甄審佳 20人上國立科大

2018-07-06 07:46
看更多

熱門文章

撤站36年！最貴最潮花蓮林榮站 農場砸錢復活

2018-07-06 16:39

核三上億回饋造就好福利 恆春人想到除役心沈重

2018-07-06 16:55

黨內沒「母雞」可帶小雞 民進黨苗縣黨部為參選人造勢

2018-07-06 17:35

宜蘭今年9月起限用透明垃圾袋 半透明也可用

2018-07-06 14:41

郵輪行被颱風打亂 3天2夜變2天公海免費

2018-07-07 09:44

藍議員憂桃園綠捷將「有站無路」 市府：協議價購

2018-07-06 16:28

嘉義的搖錢樹怎麼了？ 吳育仁訪阿里山業者苦撐待變

2018-07-06 16:03

強降雨下果蔬傷、雞落湯 農民的心在哭泣

2018-07-06 19:21

長頸鹿煙囪被消失才開說明會 議員火大市府先斬後奏

2018-07-06 23:03

選舉升溫！林佳龍勘查公園 藍議員口語交鋒

2018-07-06 15:51

慶北埔狹路拓寬 百歲阿婆唱客家山歌祝賀

2018-07-06 14:39

影／為植物人洗牙保健 牙醫師父子7年義行不間斷

2018-07-06 15:20

三仙台熱氣球光雕與曙光相映 上萬遊客讚：好夢幻

2018-07-07 10:03

影／瑞芳排隊名店福州胡椒餅 好吃的祕訣就這4字

2018-07-06 20:15

近日行程與侯友宜互拉樁腳？ 蘇貞昌笑：選舉這很正常

2018-07-06 20:10

鐵路地下化後新火車站商機大 陳其邁力推高雄新門戶

2018-07-06 20:23

男摸黑卯澳灣保育區捕海膽59顆 最高恐罰15萬元

2018-07-06 14:37

增長飛行知識 桃機暑假推出「飛行日常FUN學堂」

2018-07-06 18:06

第一名沒獎品 童玩節開幕首日不再設「頭香獎」　

2018-07-06 16:35

淤積又髒又臭 泰山貴子坑溪要清淤改善

2018-07-06 19:48

屏東兒童狂歡節明天登場 可滑水可VR樣樣精彩

2018-07-06 15:43

行雲倒水中埔3分鐘 「雨瀑」被拍到

2018-07-06 23:22

廟前過暑假 這間媽祖廟夏令營超搶手

2018-07-07 11:28

10月底試營運 台中打造藝術影院

2018-07-06 15:53

影／均衡台南觀光發展 黃偉哲推台20線綠色山線旅遊

2018-07-06 15:19

轉角路口加設護欄 淡水首創保護行人

2018-07-06 19:46

影／志玲姐姐到高雄展廚藝 台下玩自拍

2018-07-06 18:54

機場接送「拼車趣」 爆消費爭議

2018-07-06 23:55

花蓮戲水噴泉秀 夏戀重磅開唱

2018-07-06 23:40

借書、取書不打烊！台南首座24小時自助取書站啟用

2018-07-06 15:57

活絡嗶經濟 四大電子票證進花蓮

2018-07-06 20:36

高雄病患下山洗腎遇道路坍方受阻 家屬著急求助

2018-07-06 13:43

新竹檢察長姜貴昌 將調士林

2018-07-06 23:12

暑假天文盛會 天文高手展現屏東星空

2018-07-06 16:54

新北捷青租屋補助 10月受理申請

2018-07-06 23:23

一期稻作收割 南投雙管齊下開罰露天燃燒稻草

2018-07-07 08:14

位於順向坡地層滑動 嘉義中埔山區民宅下陷

2018-07-07 08:41

華江河濱公園再爆流浪狗傷人 北市府專案移置

2018-07-07 08:42

日本大分縣臺日交流高峰會 訪問團與高市教育界交流

2018-07-06 15:57

影／全國郵展彰化開展 臺灣獼猴郵資票夯

2018-07-06 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top