北市夏日行動書車來囉！掌握書車8周行蹤

2018-07-07 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市也有「行動閱讀書車」囉！書車融入個人書房概念，擺放舒適的座椅、精緻的擺設、涼爽的冷氣，讓夏日書車變成城市角落的美好空間；即起8個周末假日，將陸續停駐華山文創產業園區、動物園、兒童新樂園等站。不過，書車上的書籍不能外借，也比照圖書館禁止飲食。

台北市立圖書館今上午在華山文創產業園區紅磚六合院前廣場舉行「行動書車暨暑期閱讀活動」開幕記者會，策展人是知名作家羅智成、執行單位是聯經出版事業股份公司。

行動書車由一輛至少45人座的大巴改造，近3公尺高、12公尺長，閃著亮麗烤漆。聯經出版介紹說，隨車約有1200本書，書籍多以生活、文學為主，因應駐地不同也會更換書籍，如在動物園前，會較多生態類書，到兒童新樂園則有較多親子與繪本讀物，書車內有8個座位，最舒適的容留人數約12至14人。

即起至8月26日共8個周末，上午10點至下午6點，書車會停駐在固定位置。7月7、8日和14、15日都在華山文創產業園區紅磚六合院前，7月21、22日在士林李科永紀念圖書館後，7月28、29日在動物園門口，8月4、5日和11、12日在兒童新樂園門口，8月18、19日和最後一周25、26日則在青年公園1號廣場。

為了推廣閱讀，將有6場次「你的名字‧你的詩」駐車詩人活動，分別由追奇和銀色快手、曹馭博擔任；8場次「推廣講座」由作家羅智成、李昂、小野等人分享；還有1場次「歷史街區小旅行」，書車也會陸續發送4款《台灣地圖》繪本台北篇的明信片作為紀念品。

台北市立圖書館長洪世昌說，過去全台許多縣市都曾推出行動書車的概念，但過去是為了服務偏鄉地區，北市已有70多處分館、智慧無人圖書館和萬本電子書資源，較無這個問題，因此就想將行動書車打造成個人閱讀書房，連結美好的閱讀想像，不過，書車上的書籍不能外借，也比照圖書館禁止飲食。