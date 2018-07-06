親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

世足／8強戰 瓦拉內頭錘建功法國1：0領先烏拉圭

原能會主委批核四不安全 遭前處長打臉昨是今非

長頸鹿煙囪被消失才開說明會 議員火大市府先斬後奏

2018-07-06 23:03聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市府去年規畫木柵焚化廠更新升級工程，預計2019年底竣工，但最近知名的「長頸鹿煙囪」無預警「被消失」、市長柯文哲又於臉書公布台灣藍鵲版新圖，引起部分民怨「還我長頸鹿」，環保局今晚因此於文山區公所舉行說明會；會中民眾或支持或反對改圖，與會市議員王欣儀則質疑環保局忽視地方民意、先斬後奏。不過，環保局澄清，煙囪改圖事前有徵詢過地方里長，今天民眾意見也將帶回評估，究竟怎麼改，最晚8月會確定。

環保局今晚先說明市府核定以7.875億元更新升級木柵焚化廠，明年底完工後，預計焚化廠廢氣有毒戴奧辛排放濃度將降到國家標準值的一半以下，年售電量可增加600萬度，並減排3126噸二氧化碳，每日垃圾處理能力則提升到1000公噸以上。

設計師則說明焚化廠煙囪將採用「生態藝術」觀點將市鳥台灣藍鵲、市樹榕樹、市花杜鵑花等北市象徵物結合在一起，藍鵲在羽毛等細節也將寫實呈現。

升級部分，不少居民強調，很感謝環保局用心，讓焚化廠變更環保，但反對提升後的處理容量、北市民用心分類的成果，挪移給外縣市燒垃圾、影響居民健康，等於處罰認真垃圾減量的北市民。

有關煙囪圖，部分居民則認為台灣藍鵲版可帶來新氣象，也有人建議可用代表台北市的世大運熊讚；博嘉里長張妙文則稱讚升級計畫，但也質疑藍鵲圖細緻「羽毛、杜鵑花蕊，遠遠看得到嗎？畫布都不對了，如何呈現生態藝術？」並建議改畫在別的牆面。新安里長陳啟東則認為，環保局煙囪圖要改卻沒事前開會對地方說明，才引起民怨。

林姓區民則說，環保局應傾聽地方民意，「你們有行政裁量權，但地方也有發聲的權利」，「長頸鹿」在地20年多，為何市府要強迫它退休畢業，喜歡長頸鹿圖的人都想知道答案，說明會事前就該召開討論，如今新圖都設計好才開會，根本是要民眾背書。

王欣儀則說，很多在地人都在柯文哲臉書發布煙囪改圖消息大家才知改圖已幾乎定案，她也接獲居民陳情抱怨，這種先斬後奏對當地民眾與民代有任何尊重嗎？應該用i-voting確認是否改、改什麼。另外，環保局先前沒充分徵詢地方意見，今天開說明會本該是亡羊補牢，她卻看到說明會有動員，「台灣民主要這樣做假嗎？」整個過程也讓她質疑要檢調介入查市府有無圖利特定對象嫌疑。

環保局則強調沒有動員，局長劉銘龍說，最初是希望帶動新氣象，選擇台灣藍鵲、市花、市樹對環保局沒有任何利益，修補原圖反而較安全快速，該計畫環保局也著重在設備升級；另外，王議員也有些言重了，改圖跟檢調無關，他本人也在文山區長大，大家的情感記憶都能體會，因此今晚傾聽地方意見，將帶回與公民參與委員會討論，最晚8月會確定如何辦理煙囪圖。

北市木柵焚化廠知名的「長頸鹿煙囪」無預警傳出將改為台灣藍鵲版新圖，引起部分民怨「...
北市木柵焚化廠知名的「長頸鹿煙囪」無預警傳出將改為台灣藍鵲版新圖，引起部分民怨「還我長頸鹿」，環保局今晚於文山區舉辦說明會，引起議員王欣儀不滿。記者翁浩然／攝影
分享
北市木柵焚化廠知名的「長頸鹿煙囪」最近傳出將改為台灣藍鵲版新圖，引起部分民怨「還...
北市木柵焚化廠知名的「長頸鹿煙囪」最近傳出將改為台灣藍鵲版新圖，引起部分民怨「還我長頸鹿」，環保局今晚於文山區舉辦說明會蒐集民意。記者翁浩然／攝影
分享

藍鵲柯文哲王欣儀

相關新聞

影／瑞芳排隊名店福州胡椒餅 好吃的祕訣就這4字

2018-07-06 20:15

近日行程與侯友宜互拉樁腳？ 蘇貞昌笑：選舉這很正常

2018-07-06 20:10

蘇、侯今晚兩場拚人氣 唯王不見王

2018-07-06 20:01

淤積又髒又臭 泰山貴子坑溪要清淤改善

2018-07-06 19:48

新北退休煤礦工慰問金 受理到7月底止

2018-07-06 19:48

瑞芳美食街翻新再現 打造國際友善廣場

2018-07-06 19:47

轉角路口加設護欄 淡水首創保護行人

2018-07-06 19:46

美術館夏夜開展 朱銘拱門映光雕秀

2018-07-06 19:46

大巨蛋重啟都審 北市：擬7月下旬開幹事會

2018-07-06 18:36

新北市發布高溫黃色燈號 消防局提醒民眾預防熱傷害

2018-07-06 14:51

男摸黑卯澳灣保育區捕海膽59顆 最高恐罰15萬元

2018-07-06 14:37

萬大線萬大路工區明晚移東側 車輛動線局部調整

2018-07-06 10:35

10歲米克斯腦瘤亡骨灰埋樹穴 飼主：在天上不會痛苦

2018-07-06 07:47

花蓮高工技優甄審佳 20人上國立科大

2018-07-06 07:46

雙北定期票 悠遊聯名、Debit卡可自動加值

2018-07-05 23:51

新北YouBike 9月加保意外險

2018-07-05 23:49

遠雄重遞件 大巨蛋復工有進展

2018-07-05 23:19

獨家／選舉前大巨蛋爆新進度 遠雄重新遞件都審

2018-07-05 22:45

影/太極拱門光雕秀今晚璀燦試燈 朱銘美術舘浪漫夜

2018-07-05 22:40

跳蛙公車「景安北大」9日通車 「三峽內科」6日增班

2018-07-05 21:04

見證汐止歷史 舊白雲分駐所要修復

2018-07-05 20:56

汐止八連路邊坡鞏固 防災兼加強排水

2018-07-05 20:55

虎頭蜂巢比籃球大 瑞芳里長急摘保安全

2018-07-05 20:54

不再繞路了！五股新城一路、六路將貫穿

2018-07-05 20:53

兩岸一家親論述 柯文哲：只是嘴巴親而已

2018-07-05 20:50

淡水忠山里環境好 彰化市長率團參訪

2018-07-05 20:49

雙北定期票 開放悠遊聯名卡免現金加值

2018-07-05 13:18
看更多

熱門文章

撤站36年！最貴最潮花蓮林榮站 農場砸錢復活

2018-07-06 16:39

台東10大必去朝聖景點出爐 你去過幾個？

2018-07-06 09:44

照顧爺奶、3位身障叔伯 15歲少年忙到長白髮

2018-07-05 23:39

黨內沒「母雞」可帶小雞 民進黨苗縣黨部為參選人造勢

2018-07-06 17:35

嘉義的搖錢樹怎麼了？ 吳育仁訪阿里山業者苦撐待變

2018-07-06 16:03

核三上億回饋造就好福利 恆春人想到除役心沈重

2018-07-06 16:55

宜蘭今年9月起限用透明垃圾袋 半透明也可用

2018-07-06 14:41

強降雨下果蔬傷、雞落湯 農民的心在哭泣

2018-07-06 19:21

42歲走上公職路 失意人奮鬥成區長

2018-07-05 23:45

北市天文館翻新啟用 星際迷航啟動

2018-07-06 00:06

藍議員憂桃園綠捷將「有站無路」 市府：協議價購

2018-07-06 16:28

桃園龜山文青里擁A7合宜宅 協調設臨時里長辦公室

2018-07-06 07:47

阿勃勒、大花紫薇綻放 新北街頭、公園正美麗

2018-07-05 23:24

全職媽媽追劇憂心變大嬸 她拿到金箔工藝師資格

2018-07-06 07:47

萬大線萬大路工區明晚移東側 車輛動線局部調整

2018-07-06 10:35

10歲米克斯腦瘤亡骨灰埋樹穴 飼主：在天上不會痛苦

2018-07-06 07:47

慶北埔狹路拓寬 百歲阿婆唱客家山歌祝賀

2018-07-06 14:39

遠雄重遞件 大巨蛋復工有進展

2018-07-05 23:19

選舉升溫！林佳龍勘查公園 藍議員口語交鋒

2018-07-06 15:51

桃捷綠線車廂有智慧 「好孕到」提醒讓座

2018-07-05 23:30

近日行程與侯友宜互拉樁腳？ 蘇貞昌笑：選舉這很正常

2018-07-06 20:10

影／為植物人洗牙保健 牙醫師父子7年義行不間斷

2018-07-06 15:20

桃園南崁溪銅總量管制 1工廠未提計畫恐罰300萬

2018-07-06 07:46

「穿西裝改西裝」 桃園騎樓整平仍不平

2018-07-06 00:07

男摸黑卯澳灣保育區捕海膽59顆 最高恐罰15萬元

2018-07-06 14:37

正在寫信的飛鼠超萌！原住民文化園區拍照新亮點

2018-07-06 09:22

影／瑞芳排隊名店福州胡椒餅 好吃的祕訣就這4字

2018-07-06 20:15

掩埋垃圾無人清 竹南鎮蜆仔溝滯洪池延宕

2018-07-06 00:09

象鼻岩珊瑚群 比10個籃球場大

2018-07-05 23:19

大鵬灣靠海又有濕地紅樹林 導覽解說志工超搶手

2018-07-06 07:49

增長飛行知識 桃機暑假推出「飛行日常FUN學堂」

2018-07-06 18:06

影／均衡台南觀光發展 黃偉哲推台20線綠色山線旅遊

2018-07-06 15:19

屏東兒童狂歡節明天登場 可滑水可VR樣樣精彩

2018-07-06 15:43

影/太極拱門光雕秀今晚璀燦試燈 朱銘美術舘浪漫夜

2018-07-05 22:40

平均每天停不到半輛 頭份中興路等路段將暫停收費

2018-07-05 23:59

10月底試營運 台中打造藝術影院

2018-07-06 15:53

第一名沒獎品 童玩節開幕首日不再設「頭香獎」　

2018-07-06 16:35

花蓮高工技優甄審佳 20人上國立科大

2018-07-06 07:46

鐵路地下化後新火車站商機大 陳其邁力推高雄新門戶

2018-07-06 20:23

淤積又髒又臭 泰山貴子坑溪要清淤改善

2018-07-06 19:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top