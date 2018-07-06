長頸鹿煙囪被消失才開說明會 議員火大市府先斬後奏

2018-07-06 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市府去年規畫木柵焚化廠更新升級工程，預計2019年底竣工，但最近知名的「長頸鹿煙囪」無預警「被消失」、市長柯文哲又於臉書公布台灣藍鵲版新圖，引起部分民怨「還我長頸鹿」，環保局今晚因此於文山區公所舉行說明會；會中民眾或支持或反對改圖，與會市議員王欣儀則質疑環保局忽視地方民意、先斬後奏。不過，環保局澄清，煙囪改圖事前有徵詢過地方里長，今天民眾意見也將帶回評估，究竟怎麼改，最晚8月會確定。

環保局今晚先說明市府核定以7.875億元更新升級木柵焚化廠，明年底完工後，預計焚化廠廢氣有毒戴奧辛排放濃度將降到國家標準值的一半以下，年售電量可增加600萬度，並減排3126噸二氧化碳，每日垃圾處理能力則提升到1000公噸以上。

設計師則說明焚化廠煙囪將採用「生態藝術」觀點將市鳥台灣藍鵲、市樹榕樹、市花杜鵑花等北市象徵物結合在一起，藍鵲在羽毛等細節也將寫實呈現。

升級部分，不少居民強調，很感謝環保局用心，讓焚化廠變更環保，但反對提升後的處理容量、北市民用心分類的成果，挪移給外縣市燒垃圾、影響居民健康，等於處罰認真垃圾減量的北市民。

有關煙囪圖，部分居民則認為台灣藍鵲版可帶來新氣象，也有人建議可用代表台北市的世大運熊讚；博嘉里長張妙文則稱讚升級計畫，但也質疑藍鵲圖細緻「羽毛、杜鵑花蕊，遠遠看得到嗎？畫布都不對了，如何呈現生態藝術？」並建議改畫在別的牆面。新安里長陳啟東則認為，環保局煙囪圖要改卻沒事前開會對地方說明，才引起民怨。

林姓區民則說，環保局應傾聽地方民意，「你們有行政裁量權，但地方也有發聲的權利」，「長頸鹿」在地20年多，為何市府要強迫它退休畢業，喜歡長頸鹿圖的人都想知道答案，說明會事前就該召開討論，如今新圖都設計好才開會，根本是要民眾背書。

王欣儀則說，很多在地人都在柯文哲臉書發布煙囪改圖消息大家才知改圖已幾乎定案，她也接獲居民陳情抱怨，這種先斬後奏對當地民眾與民代有任何尊重嗎？應該用i-voting確認是否改、改什麼。另外，環保局先前沒充分徵詢地方意見，今天開說明會本該是亡羊補牢，她卻看到說明會有動員，「台灣民主要這樣做假嗎？」整個過程也讓她質疑要檢調介入查市府有無圖利特定對象嫌疑。