搶救木柵焚化廠長頸鹿煙囪 環保局再研議

2018-07-07 01:02 中央社 台北6日電



木柵焚化廠升級改善工程地方說明會今晚舉行，出席的里長、市議員，甚至公民參與委員會委員都表達希望搶救長頸鹿煙囪的心願；環保局最後表示，將再研議是否保留長頸鹿煙囪。

被許多民眾認為是「兒時回憶」的木柵垃圾焚化廠長頸鹿煙囪，因為焚化廠自去年以來進行廢氣處理改善工程，並展開煙囪整修、重繪，使得長頸鹿消失。

台北市長柯文哲6月13日在臉書上貼文表示，木柵焚化廠經長年風吹日曬，煙囪上的長頸鹿圖樣已斑駁掉漆，將重新塗繪更具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，預計10月可完工。

不過，由於文山區里民與網友紛紛傳達「還我長頸鹿」心聲，台北市政府環保局晚上舉行木柵焚化廠升級改善工程地方說明會，聽取地方上對焚化廠與煙囪彩繪圖樣的意見，還請來設計台灣藍鵲新圖樣的陳一銘、林家蔚兩位生態畫家，說明設計理念。

忠順里里長曾寧旖、博嘉里里長張妙文、興安里里長陳啟東發言表示，雖然畫家設計台灣藍鵲、榕樹與杜鵑花的台北城市意象，圖樣相當精細，但從遠處看煙囪，根本看不出來這些細節，加上里民對長頸鹿煙囪懷有深厚的感情，希望能讓長頸鹿圖樣回到煙囪上。

鄰近焚化廠的萬興國小學生陳彥妤也發言說，學校英語老師問3個班級的小朋友，「大家都喜歡原來的長頸鹿」；她問環保局長劉銘龍，可不可以讓煙囪上的圖樣恢復成原來的長頸鹿。

台北市政府公民參與委員會委員朱珮瑜指出，她對長頸鹿煙囪感情很深，知道要換成藍鵲圖案時，「我就想說有沒有辦法把牠畫回去」，但她知道這件事情要變動很困難，所以希望雖然把長頸鹿煙囪汰換掉，還是能把長頸鹿圖案放在紀念館或展示館中，保留下來。

說明會最後，劉銘龍表示，決定把市鳥、市樹、市花彩繪上煙囪，是環保局內部討論後的決定，因為「環保局同仁覺得可不可以有新的意象」；今天在說明會上，「我們很虛心地聽大家的意見，是不是我們之前有什麼地方疏忽了」。

他指出，聽過大家的心聲後，環保局會把大家的意見帶回去想一下，並與公民參與委員會討論；因為畫藍鵲或長頸鹿的工程費用相同，但若工程延誤，可能增加整體經費，因此舉行i-Voting網路投票的可能性不高，但希望在7月、最晚8月就能定案。