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瑞芳美食街翻新再現 打造國際友善廣場

2018-07-06 19:47觀天下 記者馮啟強／瑞芳報導

新北市瑞芳美食廣場翻新再現儀式，市長朱立倫與來自各國喜愛美食的國際朋友們，一起做...
新北市瑞芳美食廣場翻新再現儀式，市長朱立倫與來自各國喜愛美食的國際朋友們，一起做胡椒餅、鍋貼等市場美食。 圖／觀天下有線電視提供
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新北市瑞芳美食廣場今（6）日舉行翻新再現儀式，市長朱立倫與來自各國喜愛美食的國際朋友們，一起做胡椒餅、鍋貼等市場美食，打造新北市第一座國際友善廣場。自即日至21日止，天天抽消費券，週週抽液晶電視及冰箱等大獎，歡迎民眾呼朋引伴來逛瑞芳美食廣場！

瑞芳美食廣場成立已超過50年，許多攤位都傳承到第三代，不少傳統美食更是在地人從小吃到大的好滋味，隨著周邊觀光發展，也成為國際觀光客打卡新地標。

市長朱立倫指出，近年來，瑞芳已發展成國際觀光景點，為了迎接更多元的旅客，除了全面更換美食廣場的冷氣風管、天花板管線整理及拉高、打造全新公共飲食區、及美食攤位改造外，並設置包含中、英、日、韓等4國語言的多國語言指示牌及菜單，打造新北第一座國際友善的美食廣場。

隨後朱立倫也隨著大家前往各攤位與國外友人一起體驗美食DIY，場面相當熱鬧。

瑞芳美食廣場自治會長林文貴表示，為慶祝這次翻新再現活動，市場自治會推出日日抽、天天送活動，自即日起至21日止消費滿百即可獲得摸彩券1張。

市議員林裔綺也表示，全新整修的美食廣場，用餐環境以及舒適度大大的提升，希望喜愛美食街的好朋友們，大家可以一同來這裡品嘗美食抽大獎。

瑞芳朱立倫

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