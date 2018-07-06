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春水堂第二屆「春水癮城」送出5155杯招牌紅茶及珍奶

2018-07-06 18:20經濟日報 記者宋健生╱即時報導

春水堂為歡慶35周年，舉辦「第二屆春水癮城」活動，6日舉行頒獎典禮，全台計有27個人分別獲封全勤癮帝后及資優癮帝后，春水堂合計將送出5,155杯的招牌紅茶及珍珠奶茶

以珍珠奶茶聞名全球的春水堂，目前在台灣有46家分店，日本有12家分店，平均一年售出260萬杯珍珠奶茶。

春水堂協理劉彥伶表示，今年下半年國內預計還有台中市文心秀泰、新北市樹林秀泰及板橋大遠百等三家分店要開出，而位於香港西九高鐵站的首家分店，也訂10月開幕。

劉彥伶指出，今年的春水癮城活動，只要4月份天天入店消費，單筆滿399元即能集章，若收集滿30天不間斷，就能獲封全勤癮帝后，獲得200杯價值1.2萬元的招牌紅茶免費喝。同時為了歡慶展店日本五周年，春水堂再加碼於兩個月內赴日本任5間門市，集滿5枚限定章，即能成為資優癮帝后，春水堂更大方加碼回饋165杯價值1.15元的珍珠奶茶，吸引許多民眾挑戰任務。

驚人的是，短短一個月的集章時間，就有20人挑戰成功拿到全勤獎，而資優得獎人更多達7人。

期間，每集滿6點還能兌換小杯冰香醇奶茶、黃金脆皮薯條、中杯冰珍珠紅豆鮮奶茶、御品牛肉麵等招牌商品，作為中繼小獎勵，讓艱難的集章過程更有達成動力。

而這樣的活動，竟然也成了示愛的方法。其中一位達成癮帝任務的何志鵬說：「自己不是很喜歡喝紅茶，但這杯飲品卻是老婆的最愛」。

因此，為了給最親密的愛人準備一份大禮，他艱辛達成了30日集章的使命，獲得全勤癮帝后榮耀，也將此200張招牌紅茶券，獻給老婆大人享用，甜蜜舉動讓老婆直呼：「嫁對了人，天天都是情人節」。

春水堂今天邀請達成全勤與飛越2,163公里到日本完成集章活動的資優癮帝后們到場領獎，並發表得獎感言，分享集章的心路歷程。

有得獎者說：「春水堂從陽羨時期就是他的最愛，帶給台中人滿滿的回憶，雖然歲月不饒人，青春不再，但泡沫紅茶那搖搖杯的聲音，仍然留在記憶裡」。

春水堂歡慶35周年，舉辦「第二屆春水癮城」活動，全台27人分別獲封全勤癮帝后及資...
春水堂歡慶35周年，舉辦「第二屆春水癮城」活動，全台27人分別獲封全勤癮帝后及資優癮帝后，春水堂合計將送出5,155杯的招牌紅茶及珍珠奶茶。記者宋健生／攝影
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