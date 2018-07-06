萬大線萬大路工區明晚移東側 車輛動線局部調整

2018-07-06 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運萬大線工程明天（7日）晚上約10時交通離峰時段將變更萬大路（長泰街至萬大路493巷）工區，將圍籬由路段中間移往東側，將占用萬大路東側道路約12公尺，動線將微調，但仍維持雙向各2車道供車輛通行，部分路口則禁止轉入。