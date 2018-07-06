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萬大線萬大路工區明晚移東側 車輛動線局部調整

2018-07-06 10:35聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北捷運萬大線工程明天（7日）晚上約10時交通離峰時段將變更萬大路（長泰街至萬大路493巷）工區，將圍籬由路段中間移往東側，將占用萬大路東側道路約12公尺，動線將微調，但仍維持雙向各2車道供車輛通行，部分路口則禁止轉入。

北市捷運工程局第二區工程處表示，周末假日晚上東園街較熱鬧，將評估車流較少的深夜時段進行工區遷移，避免影響地方交通；8日起萬大路工區變更後，車輛轉向及公車動線需配合局部動線調整，如往北方向車流在萬大路東園街口、萬大路長泰街口禁止左轉；往南車流則於萬大路423巷口禁止左轉。

台北捷運萬大線工程明天（7日）晚上約10時交通離峰時段將變更萬大路（長泰街至萬大...
台北捷運萬大線工程明天（7日）晚上約10時交通離峰時段將變更萬大路（長泰街至萬大路493巷）工區。圖／聯合報系資料照
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