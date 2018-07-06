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大學生提問兩岸一家親 柯P：親是嘴巴親

2018-07-06 00:03聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市政府舉辦的暑期市政體驗營今日舉行模擬市政會議，與會的大學生提問犀利，有人問市長柯文哲文大宿舍爭議案、對空氣汙染防制法修法的看法，甚至是對兩岸一家親的立場，讓柯文哲當下忍不住詢問對方讀什麼科系，聽到是傳播系，立刻感嘆「又是一隻小鯊魚」（柯常稱媒體是鯊魚，自己是餌食）。

「嗡嗡嗡市政小蜜蜂─台北市2018年暑期市政體驗營」今舉辦第一梯次大專校院組活動閉幕式，進行模擬市政會議，柯文哲聆聽學生提出市政建議及分享7月2日到5日這4天的見習心得，並頒發見習證書給參與的學生。

學生提問五花八門，對文大宿舍爭議案，有學生提議改造校園餘裕空間做為宿舍，柯以最近提出的政策回應指出，目前出租公宅作為救急不救窮的策略，仍希望文化大學和簽約的又昱公司達成協議，在合法範圍內解決問題。

有人追問《空汙法》修法一事，柯坦言這件事情如果補助（汰換二行程機車）夠，相信就不會有人抗議，但當前國家財政困難，所以政府每一項改革，都只能把負擔放在老百姓身上，直接傷到小老百姓，當然會引起反彈、激起民怨。

而至於有學生提問，兩岸一家親是否會讓今年的雙城論壇被國安會和陸委會「打槍」（指駁回），民進黨新北市長參選人蘇貞昌說大陸有幾千枚飛彈對著台灣，還談得上親嗎？柯答「親是嘴巴親，你喜歡聽什麼我講給你聽」，但強調台灣還是要增強國防，要先有自保能力。

此外，也有學生發現動物園獸醫人數不足、手術室設備也需要更新；建議高中公民課中放入爭議性的問題探討；另外也建議酷課雲應該放入多元課程等。

市長柯文哲回應，動物園事公家機關，薪資可能不比一般執業獸醫，建議可以外包，讓專業獸醫可兼職並按件計酬；另外也責成教育局，檢視動物園的獸醫手術室設備；酷課雲則必須重新思考拍片的機制，要多給多一點經費改善，建議以競賽獎金的方式，鼓勵現有老師開發有趣的教學影片。

台北市政府舉辦的暑期市政體驗營今日舉行模擬市政會議和閉幕式，市長柯文哲（右5）為...
台北市政府舉辦的暑期市政體驗營今日舉行模擬市政會議和閉幕式，市長柯文哲（右5）為學生頒發畢業證書。記者魏莨伊／攝影
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柯文哲獸醫動物園

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