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兩岸一家親論述 柯文哲：只是嘴巴親而已

2018-07-05 20:50中央社 台北5日電

台北市長柯文哲。聯合報系記者陳煜彬／攝影
台北市長柯文哲。聯合報系記者陳煜彬／攝影
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針對他的「兩岸一家親」論述，台北市長柯文哲今天說：「親是嘴巴親而已啊。」台灣面對中國大陸需要爭取時間，要加強軍備，也要給軍人應有的榮譽。

台北市政府「暑期市政體驗營」大專校院組今天閉幕，柯文哲接受大專生提問，同時聽取他們對市政的建言。

慈濟大學傳播學系學生廖哲民詢問柯文哲，空氣污染防制法修法引發機車族抗議，小老百姓覺得是在欺負他們，台北市政府是否有因應措施；還有他之前的「兩岸一家親」論述，是否會導致雙城論壇被中央卡關。

對此，柯文哲回應說：「沒有啦，親是嘴巴親而已啊。我每次都說，你喜歡聽什麼，我講什麼給你聽好了。」但是該準備的還是要準備，還是要加強軍備，也還是要給軍人應有的榮譽。

他指出，國防很花錢，台灣還是需要爭取時間，要先有自保能力，「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大，我們現在要做智者」。

對於空污法修法引發民怨，柯文哲說，這個問題在於，如果補助民眾的錢夠，就不會有抗議；所以坦白說，有時候還是國家財力問題。

他表示，當國家要執行政策，可是把負擔放在弱勢老百姓身上時，會出問題；賦稅，也就是國家運作需要的錢，如果都是課到小老百姓，弱勢老百姓就會積極反抗。

柯文哲說，他同意空污問題要處理，但是處理過程中，怎麼避免傷到小老百姓，問題是在這裡。

台北市立大學僑生劉子添則問柯文哲，他去年說過「香港很無聊」，說過之後有沒有後悔。對此，柯文哲表示，他也一直在反省，「其實我最大的優點是Idon't care，但是這也是我最大的缺點」。

柯文哲說，有些國家的國內生產毛額是台灣的兩倍，但是批評政府會被送進精神病院；雖然台灣有些民主亂象，但是我們還是好不容易走到這裡。

他表示，台灣在東亞世界是最民主自由多元開放的地方，很多東亞國家沒辦法像台灣一樣享有自由開放的社會氛圍；他笑稱，所以有時候，他內心的夢想是：「我們要做為全東亞的解放者。」

柯文哲空污軍人

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