見證汐止歷史 舊白雲分駐所要修復

2018-07-05 20:56 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



日據時期興建的白雲派出所撤掉荒廢，市議員白珮茹會勘，希望透過古蹟的修復，讓來運動爬山的人，更深入了解在地文化。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區汐碇路上有一間日據時期興建的白雲派出所，後來撤掉荒廢，在民國98年列入歷史建築，不過，僅稍微整理，加了個導覽牌，仍荒廢不勘，今(5)日上午市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，希望透過古蹟的修復，讓來運動爬山的人，更深入了解在地文化。

新北市議員白珮茹一行人就汐碇路的轉彎處攀爬上去，走著泥土石頭路就到了目的地，而眼前這一座荒廢的建物，就是早期的汐止警分局白雲分駐所，只是，在民國65年裁撤後，就一直荒廢，而在98年台北縣政府列為歷史建築後，有稍微整理，並且加了這個導覽牌，不過，這裡見證著汐止過往的歷史，因為，山區人不多，卻有警察單位，有他的故事背景。

老師張振鍾說，白雲分駐所在日據時期，這個山區看起來居民其實並不是是很多，但這正好是汐止、石碇、南港交界山區的頂點，石碇這邊的一些農產、茶葉、煤礦的開採，是可以跨越這裡到汐止河港運輸出去，做產業上的流通。

老師張振鍾指出，居民也會走這裡的山路，走到汐止採買日常用品，所以，分駐所這裡是三區往來相當重要的路徑，難怪會有這麼一所警察單位，維護治安管理居民的一些居家生活，也代表從日據時期這邊的產業非常的活絡，也是居民在這裡生活很具體的一個歷史見證。

市議員白珮茹指出，這裡環境不錯，而且這棟從日本時期就存在的派出所，很有歷史價值，應該可以保留下來，做整體規劃，所以，邀請文化局、還有專業老師來會勘。

市議員白珮茹表示，這裡對於在地汐止人來說有重要的歷史上的意義，希望透過古蹟的修復能讓一些來山上運動或是來汐止深度旅遊的人，藉由這樣一個點的停留，了解更多在地的文化，也讓更多的民眾，可以看看日本時代的派出所，多一個休閒觀光的景點。

市府文化局主秘翁玉琴表示，對於歷史文化古蹟建物是重要過往的一些歷史的見證，所以，我們要全力去做維護，那我們也籌措了一些相關經費，就環境跟建築物做整理，見證一些過往的歷史以外，也成為地方休憩景點。